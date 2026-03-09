20일까지 선착순 30명 모집…4월5~17일 통영 죽도서 교육 성찰·치유, 기업가정신, 성공창업 전략등 프로그램 진행

[헤럴드경제=홍석희 기자] (재)재기중소기업개발원이 ‘소상공인 재도전캠프’에 참가할 소상공인들을 모집한다고 9일 밝혔다. 실패후 재기를 위한 재도전 또는 재창업을 희망하는 소상공인이 대상이다.

재도전캠프 참석자들은 경남 통영시 한산면 죽도에 있는 죽도연수원에서 오는 4월5일부터 17일까지 교육을 받는다.

교육비는 전액 무료로 ▲1인 텐트 생활을 통한 성찰과 치유 ▲수려한 자연과 함께하는 에코힐링 ▲기업가정신과 성공창업 전략 ▲경쟁력 있는 업종으로의 전환 및 재창업 교육 등의 프로그램을 마련했다.

특히 창업 교육은 창업의 이해와 창업가 정신, 사업 아이템 선정, 업종별 상권분석, 소비트렌드의 이해와 비즈니스 모델 개발, 업종별 창업 전략, 자금조달 및 지원 제도, 사업계획서 이해와 작성방법 및 코칭 등의 커리큘럼으로 진행한다. 모집기간은 이달 20일까지이며 선착순으로 30명을 모집한다.

재기중소기업개발원은 중소기업중앙회가 운영하는 소기업·소상공인 공제인 ‘노란우산’ 가입자들을 대상으로도 캠프 참여 희망 접수를 함께 받고 있다. 현재 노란우산 가입을 유지하고 있는 사업자 뿐만 아니라 노란우산 폐업공제금 수령자도 대상이다.

재기중소기업개발원 관계자는 “소상공인 재도전캠프는 지난 2년간 4회를 진행해 총 75명이 수료했다”면서 “수료생들의 만족도는 97점으로 매우 높은 만큼 재기·재창업을 원하는 소상공인들이 많이 신청하길 바란다”고 전했다.

신청 및 문의는 재기중소기업개발원으로 하면 된다.