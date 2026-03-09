[헤럴드경제=나은정 기자] 중국에서 한국 입국 수속을 명목으로 수수료 결제를 요구하는 불법 사이트가 등장해 주중대사관이 삭제와 수사 조치를 요청했다.

노재헌 주중대사는 9일 베이징 주중대사관에서 진행된 정례브리핑에서 “최근 중국 주요 포털사이트인 바이두에 대한민국 전자입국신고 서비스를 제공한다며 우리 정부 기관을 사칭하는 불법 사이트 2개가 개설된 사실을 확인했다”고 밝혔다.

이에 따라 노 대사는 중국 인터넷정보판공실, 중화인민공화국 공안부 및 외교부, 국가이민관리국 등에 관련 사이트 삭제와 수사 협조를 요청하는 공문을 발송했다.

문제가 된 사이트들은 중국어와 영문 서비스를 제공하면서 한국 입국 신고 대행을 명목으로 수수료 결제를 유도하고 있다. 일반은 232위안(약 5만원), 급속은 510위안(약 11만원) 수준이다.

그러나 우리 정부가 운영하는 공식 사이트에서는 전자입국신고가 영어·중국어·일본어 등 6개국어로 서비스 되며, 무료로 이용할 수 있다.

이들 사이트는 홈페이지 하단에 ‘한국 정부 또는 주중 한국대사관과 관계가 없다’는 문구를 작게 표기했지만, 메인 화면에 태극기 이미지를 사용하고 ‘대한민국 전자입국’, ‘한국 여행 지원’ 등의 문구를 내세워 공식 사이트로 오인하기 쉽게 만들어진 것으로 전해졌다.

해당 불법 사이트는 지난 4일 중국 시민의 민원이 대사관에 접수되면서 처음 확인됐다. 현재까지도 폐쇄되지 않아 사이트 접속이 가능한 상태다.

대사관 측은 홈페이지와 공식 위챗 계정 등을 통해 주의를 당부하고, 재외 공관에도 관련 사례를 공유해 유사 피해 예방 및 대응 조치에 나섰다.

대사관 관계자는 해당 사이트와 관련해 “우리 정부와 전혀 무관한 상업적 사이트이며, 중국을 도메인으로 하고 있다”면서 “대사관 측도 초유의 일이라고 보고 있으며, 관련 포털 사이트 등과도 직간접적으로 연락을 취하며 최대한 조치할 것”이라고 말했다.

한편 최근 한중 관계가 개선 흐름을 보이면서 방한 중국인과 비자 신청이 빠르게 늘고 있다.

법무부와 주중 공관 집계에 따르면 지난 1월 한국을 방문한 중국인은 44만2379명으로 전년 같은 기간보다 14.3% 증가했다. 또 지난달까지 주중 공관에서 발급한 방한 비자는 20만5580건으로 전년 대비 34% 늘었다.