[헤럴드경제=고재우 기자] “어떤 작품은 주연 배우가 회당 2억원인 줄 알았더니, 5억원이라는 말에 깜짝 놀랐다.” (온라인동영상서비스(OTT) 관계자 발언 중)

틱톡 모회사인 바이트댄스가 최근 공개한 영상 제작 인공지능(AI) ‘시댄스 2.0’이 만든 영상에 국내외 콘텐츠 업계가 발칵 뒤집혔다. 톰 크루즈와 브래드 피트의 격투 영상은 실제 촬영물이라고 해도 과언이 아닐 정도로 정교함을 자랑했다.

콘텐츠 업계의 반발은 상당했다. 그럼에도 수억원에 달하는 유명 배우 회당 출연료 등 제작비 상승, 일정 압박 등이 이어지면서, 기타 제작비 절감을 위해서라도 생성형 AI 활용을 완전히 배제할 수 없다는 ‘현실론’도 만만찮은 상황이다.

이에 따라 온라인 영상 플랫폼들은 생성형 AI를 배제하는 대신, 최소한의 가이드라인 마련에 잰걸음 중이다.

9일 정보통신정책연구원(KISDI)이 발표한 ‘온라인 영상 플랫폼의 생성형 AI 활용 가이드라인 동향’에 따르면 생성형 AI 기반 영상 제작 확산으로, AI 활용 콘텐츠에 대한 저작권, 투명성 확보가 쟁점이 됐다.

이에 따라 넷플릭스, 유튜브 등도 지난해부터 관련 가이드라인 및 정책을 발표하며 대책 마련에 분주하다. 생성형 AI 기술 발전과 생성형 AI 모델 학습 단계(TDM)에서 데이터 이용의 적법성, 창작물의 권리 귀속, 저작권자의 권리 침해 등 법정 공방 전면화에 따른 불가피한 움직임이다.

더욱이 생성형 AI를 활용해 제작된 영상 콘텐츠는 실제 촬영·기록물과 구분이 어렵다. 이 때문에 콘텐츠 제작 방식과 AI 생성 여부 미고지 시, 시청자 혼란 야기는 물론 콘텐츠에 대한 신뢰 훼손 문제도 있다.

단, 글로벌 OTT 시장 전반에서 제작비 상승, 제작 일정 압박 등이 구조적으로 심화하면서 일부 시각효과(VFX) 및 후반 제작 공정에서 생성형 AI 활용이 효율성 제고 및 비용 절감 측에서 현실적 대안으로 논의되고 있다.

실제로 ‘자본력’을 무기로 한 온라인동영상서비스(OTT)가 유명 배우들의 출연료 폭등 등 제작비 상승이 두드러졌다. 일례로 넷플릭스는 유명 배우 회당 출연료가 4억~5억원에 달할 정도로 투자에 적극적이다. 이는 오징어게임3, 폭싹속았수다 등 성과로 이어졌다.

넷플릭스는 생성형 AI를 ‘창작자가 더 효율적으로 작업할 수 있도록 돕는 도구’로 규정했다.

지난해 8월 배포한 생성형 AI 활용 가이드라인에서 AI 생성물이 최종 납품물에 포함됐는지를 판단 기준으로 삼고, 5가지 원칙 제시했다. ▷저작권 보호 ▷데이터 학습 방지 ▷보안 환경 사용 ▷임시 활용 원칙 ▷출연자 권리 보호 등이다.

창작의 자율성을 저해하지 않는 범위 내에서 제작 효율성을 극대화하고, 지식재산권(IP) 침해 등에 대해서는 ‘사전 승인 후 도입’ 원칙을 고수했다.

유튜브는 지난해 5월부터 AI 생성 여부 공지 의무를 강화했다. 이에 따라 AI 생성·변형 콘텐츠 업로드 시 AI 사용 여부 필수 공지, 유튜브 자체 AI 도구 사용 시 AI 생성 라벨 자동 표시 등이 의무화됐다.

특히 ▷실존 인물이 하지 않은 발언·행동 ▷실제 사건·장소 변형 ▷실제 발생하지 않았으나, 사실적으로 보이는 장면 생성 등에는 변형·합성 콘텐츠 사실 공지를 반드시 해야 한다.

AI 사용 여부 미공지 시에는 콘텐츠 삭제 및 수익 창출(YPP) 자격 정지 등 제재도 가해진다. AI를 활용해 대량 제작된 콘텐츠도 마찬가지다.

KDDI는 “넷플릭스 AI 가이드라인은 최소 원칙 제시로 규제 공백기에 생성형 AI 활용에 따른 법적·윤리적 리스크를 선제적으로 관리하기 위한 기준점을 제시한 것”이라며 “유튜브도 AI 활용 금지가 아닌 독창적이고 진정성 있는 콘텐츠 제작을 장려해 이용자와 광고주의 신뢰를 회복하기 위한 노력”이라고 평가했다.