[헤럴드경제=나은정 기자] 뇌사자로부터 폐를 이식받아 새 삶을 얻은 가수 유열이 생명나눔 확산을 위한 홍보대사로 위촉됐다.

보건복지부 국립장기조직혈액관리원과 한국장기조직기증원은 9일 유열을 ‘생명나눔 공동 홍보대사’로 위촉했다고 밝혔다.

유열은 2017년 폐섬유증 진단을 받은 뒤 약 7년 동안 투병 생활을 이어왔다. 이후 병세가 악화돼 생명이 위급한 상황까지 이르렀으나, 2024년 여름 뇌사 장기기증자로부터 폐를 이식받아 새 삶을 얻게 됐다.

건강을 회복한 그는 생명나눔의 가치를 직접 경험한 당사자로서 장기기증의 인식 제고와 활성화에 기여하기 위해 홍보대사 제안을 수락한 것으로 전해졌다.

유열은 “다시 삶을 살 수 있게 된 것에 감사하다”며 “기증자와 유가족, 의료진의 생명나눔 실천 덕분에 맑은 공기를 마실 수 있게 됐다”고 소감을 밝혔다. 이어 “제 몸에서 숨 쉬는 기증자의 폐로 많은 분에게 생명나눔의 소중함과 중요성을 널리 알리겠다”고 말했다.

유열은 앞으로 생명나눔 관련 행사 및 생명나눔 주간 기념식, 홍보 포스터 및 영상 제작 등 다양한 생명나눔 인식개선 활동에 참여할 예정이다.