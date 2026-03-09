2379세대 중 197세대 분양 평당 분양가 1800만원대 책정

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국내 3대 시행사인 DK아시아는 국내 첫 프리미엄 리조트 도시인 검암역 로열파크씨티 푸르지오 1단지(2379세대) 중 197세대를 분양한다고 9일 밝혔다.

2020년 분양 당시 총 8만7000건이 넘는 청약이 몰리며 인천 최고 경쟁률인 94대 1을 기록한 검암역 로열파크씨티 푸르지오는 국내 최초 5세대 하이엔드 아파트로 6성급 호텔·리조트 수준의 프리미엄 주거 서비스를 운영 및 제공하고 있다.

이번 분양서 타입별 가구 수는 ▷59㎡A 81세대 ▷59㎡B 15세대 ▷74㎡B 14세대 ▷84㎡A 63세대 ▷84㎡B 19세대 ▷152㎡ 5세대다.

평(3.3㎡)당 평균 분양가는 1800만원대로 최근 인천 지역 신규 분양 단지들이 평당 2600만~2800만원대에 공급되는 것을 고려하면 계약과 동시에 상당한 시세차익을 기대할 수 있다. 또한 공사를 모두 마친 뒤 분양하는 선시공 후분양 방식인 만큼 계약 후 즉시 입주가 가능하다는 점도 큰 장점이다. 전용면적별 분양가는 59㎡는 4억원대, 84㎡는 5억원대다.

홍보관은 오는 10일 오픈 예정이며 6성급 호텔 수준의 수영장과 골프연습장, 피트니스센터 등 하이엔드 커뮤니티 시설 투어는 물론 ‘로열 트레인’을 통한 조경 투어 프로그램도 운영한다. 여기에 실제 세대를 살펴볼 수 있도록 타입별 샘플 하우스도 운영 해 예비 청약자들은 단지 외부는 물론 세대까지 꼼꼼히 살펴보고 청약할 수 있도록 했다.

DK아시아 관계자는 “이번 공급은 최근 정부가 주택 공급 확대 기조를 강화하고 있는 가운데 DK아시아가 이에 적극적으로 동참하고자 해당 물량을 시장에 내놓게 됐다”며 “분양가 역시 주거 안정을 위한 정부 기조에 발맞춰 실수요자의 부담을 줄이는 데 초점을 맞춰 인천 일대 최근 분양가 및 시세보다 합리적인 수준으로 책정했다”고 전했다.