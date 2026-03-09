이달 17일까지 원서접수…5월 면접 5년간 6만명 채용, 첨단 산업 육성

[헤럴드경제=김현일 기자] 국내 4대 그룹 중 유일하게 공채 제도를 유지하고 있는 삼성이 10일부터 2026년 상반기 신입사원 공채를 시작한다.

공채에 나선 관계사는 ▷삼성전자 ▷삼성물산 ▷삼성바이오로직스 ▷삼성바이오에피스 ▷삼성생명 ▷삼성디스플레이 ▷삼성SDI ▷삼성전기 ▷삼성SDS ▷삼성화재 ▷삼성증권 ▷삼성자산운용 ▷삼성중공업 ▷삼성E&A ▷제일기획 ▷에스원 ▷삼성글로벌리서치 ▷삼성웰스토리 등 18곳이다.

앞서 이재용 삼성전자 회장은 지난해 8월 이재명 대통령이 주재한 경제단체 및 기업인 간담회에서 “국내에서 지속적으로 양질의 일자리를 창출하고 고부가가치 산업을 육성할 수 있게 관련 투자를 지속할 것“이라고 약속한 바 있다.

그 일환으로 삼성은 반도체·인공지능(AI)·바이오·배터리·디스플레이 등 첨단산업 육성을 위해 향후 5년간 6만명을 채용해 우수 인재를 확보하고, 청년들에게 양질의 취업 기회를 제공할 계획이다.

이번 상반기 공채는 ▷3월 직무적합성 평가 ▷4월 삼성직무적성검사(GSAT) ▷5월 면접 ▷건강검진 순으로 진행된다. 지원서 접수는 이달 17일까지다.

SW 직군과 디자인 직군 지원자는 GSAT 대신 각각 실기 방식의 SW 역량 테스트와 디자인 포트폴리오 심사를 거처 선발된다.

1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입한 삼성은 올해로 70년째 제도를 유지하고 있다. 1990년대 외환위기 등 이례적 상황을 제외하면 1970년대 오일쇼크, 2000년대 금융위기 등 경제위기에도 공채를 중단없이 실시해왔다.

매년 상·하반기 정기적으로 실시해 청년들에게 예측 가능한 취업 기회를 제공하고 있다. 1993년 대졸 여성 신입사원 공채를 신설했으며 1995년에는 지원자격 요건에서 학력을 제외하며 ‘열린 채용’ 문화를 선도해왔다.

또한 우수한 인재를 공정하게 선발하기 위한 ‘삼성직무적성검사’를 자체 개발해 도입하는 등 채용 제도를 혁신해왔다.

삼성은 ▷직급 통폐합을 통한 수평적 조직문화 확산 ▷직급별 체류 연한 폐지 ▷평가제도 개선 등 직원들이 자신의 능력을 최대한 발휘해 더 우수한 인재로 성장할 수 있도록 인사제도 혁신을 지속하고 있다.

삼성은 공채 외에도 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’를 통해 청년들에게 무상으로 양질의 소프트웨어 교육을 제공하고 있다. 2019년부터 현재까지 SSAFY 수료생 중 8500여명이 국내외 기업 2300여 곳에 취업했다.

삼성전자·삼성전기·삼성디스플레이 등은 2007년부터 지난해까지 전국기능경기대회 입상자 총 1600여명을 특별 채용했다.