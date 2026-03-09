‘K-콘텐츠’ 대표 거점 도약 기대

[헤럴드경제=김현경 기자] 한국영상자료원 원장에 모은영 서울독립영화제 집행위원장이 선임됐다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 9일 모 원장을 임명하고, 임명장을 수여했다. 신임 원장의 임기는 3년이다.

모은영 신임 원장은 고려대학교 국어국문학과 졸업 후 중앙대 첨단영상대학원에서 영화영상이론학 석사 학위를 취득했으며 동 대학원에서 애니메이션 이론학 박사 과정을 수료했다.

이후 한국영상자료원 시네마테크부 팀장, 부천국제판타스틱영화제 프로그래머, 서울독립영화제 집행위원장을 역임하며 영화 상영, 기획과 영화제 운영 전반에 걸쳐 풍부한 현장 경험을 쌓아 왔다.

한국영상자료원은 한국 영화·영상 유산의 수집과 보존, 복원, 연구, 상영을 담당하는 국내 유일의 영상 아카이브 전문기관으로, 필름, 디지털 영상 등 시청각 기록유산을 체계적으로 관리하고 미래 세대를 위한 문화유산을 전승하고 있다. 향후 대중문화예술 명예의 전당과 영상박물관을 연계한 복합문화공간 조성을 추진해 영상 중심의 기존 기능을 바탕으로 대중문화 자료 수집과 활용까지 아우르는 새로운 문화 거점으로 발전해 나갈 계획이다.

최 장관은 “신임 원장이 축적된 현장 경험과 기획 역량을 바탕으로 변화하는 콘텐츠 환경 속에서 한국영상자료원의 역할을 재정립하고, 자료원이 영화와 대중문화예술을 포괄하는 ‘K-콘텐츠’의 대표 거점으로 도약하는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다”고 밝혔다.