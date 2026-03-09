전년 대비 모금액 32억 원 증가, 2년 연속 서울시 자치구 중 1위 시장 상인, 기업, 어린이, 저소득주민 등 2888명 모금 참여

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업으로 80억 6000만원을 모금해 2년 연속 서울시 자치구 1위에 올랐다. 이는 강서구 역대 최대 모금액이자 서울시 자치구 최대치다.

최종 모금액은 전년 대비 32억여 원 증가한 80억 6000만 원으로, 현금 15억 600만 원, 현물 65억 5,400만 원으로 구성됐다. 이는 애초 목표액 25억 원의 3.2배를 초과 달성한 성과다.

이 사업은 저소득 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 구와 서울사회복지공동모금회가 함께 하는 모금 활동으로, 구는 지난해 11월부터 3개월간 모금 활동을 펼쳤다.

기부 건수는 2,888건에 달했으며, 전통시장 상인, 기업, 어린이, 저소득주민에 이르기까지 각계각층이 더 어려운 이웃을 위해 나눔을 실천했다.

먼저, 기부자가 다음 기부자를 추천하는 ‘기부 나눔 릴레이’로 481명이 참여해 지난해 대비 81%가 증가한 27억 원을 모금했다.

릴레이 1호는 등촌동 소재 오신산업㈜(2000만 원)으로, 우리은행 강서구청점(2000만 원), ㈜피엔에프인터내셔널(5000만 원) 등으로 이어졌다.

어린 손길로 모아 정성이 담긴 어린이집·유치원 ‘사랑의 저금통 마음모으기’도 의미를 더했다. 125개소가 참여해 3600여만 원을 모금했다.

특히 현물 기부가 지난해 대비 두 배 가까이 늘었다. 염창동에 소재한 ㈜신영피앤에프는 장갑, 귀마개 등 방한용품을 4억원 이상 기부했다. 또, 가양3동 희망드림단, 화곡4동 주민자치위원회 등 동 단체들은 김치·쌀·이불 등을 지원했다.

등촌3동의 한 어르신은 어려운 가정의 대학생들이 학업을 이어가도록 2000만원을 후원하며, 신분 공개를 거부했다. 또, 발산1동 한 주민은 이삿짐 정리 중에 발견했다며 동전 13만4290원을 비닐봉지에 담아 전달했다.

소중히 모인 성금과 성품은 서울사회복지공동모금회에 기탁돼, 기부자의 뜻에 따라 지역 내 저소득층과 복지 사각지대 이웃에게 전달된다.

모금된 성금 중 5억 6000만 원은 생계·의료·주거·교육비 지원이 필요한 915가구와 장애인·어르신·아동복지시설 24개소에 배분됐다.

특히, 독거 어르신을 비롯한 50세 이상 1인 중장년 가구, 한부모가족 등 사회적 고립이 우려되는 취약 가구에 집중 지원이 이뤄졌다. 또 경제적 어려움을 겪는 저소득 가구에 1억 400만 원을 지원했다.

이와 함께 복지 사각지대 해소에 기여하는 복지시설에도 2억 1000만 원을 지원, 취약계층 보호와 시설 프로그램 운영 등에 활용될 예정이다.

구는 남은 성금은 추후 추석 명절 지원금, 저소득 청년 1인 가구 대상 식품·생필품 꾸러미를 지원하는 ‘강서청년둥지사업’, 희귀질환 아동 치료비 등 긴급 지원이 필요한 대상에게 투명하게 집행한다는 방침이다.

아울러, 기탁된 성품은 전달 즉시 배분을 시작해 전량 소진했다. 지원대상은 저소득주민 약 4만 7000명과 사회복지시설 371개소다. 물품은 식품, 의류, 건강기능식품 등이다. 배분된 현물 가운데 김치와 쌀이 큰 비중을 차지했다.

구는 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 모금액 전달식을 오는 26일 개최한다. 모금액은 소아암 및 희귀난치성 질환 아동을 위해 쓰일 예정이다.