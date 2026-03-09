세계 청소년 사목 담당자 250여 명과 온라인 회의

[헤럴드경제=김현경 기자] 천주교 서울대교구장 정순택 대주교가 레오 14세 교황을 알현하고, 2027년 서울에서 열리는 ‘세계청년대회(WYD)’ 준비 상황을 보고했다.

정 대주교는 지난 5일(현지시간) 교황청 사도궁을 방문해 레오 14세 교황과 환담을 나눴다. 교황은 정 대주교를 반갑게 맞이했으며, 두 사람은 마주 앉아 대화를 이어갔다.

2027 서울 세계청년대회 조직위원장인 정 대주교는 준비 과정 중 주요 현안을 교황에게 설명했다. 교황은 정 대주교의 보고를 경청하며 준비 상황에 만족을 표하고 성실한 준비에 감사를 전했다. 또한 2027년 전 세계 젊은이들과 만날 한국 방문에 대한 기대감을 드러내며 세계청년대회를 위해 준비하고 있는 많은 이들을 격려했다.

이어 이날 오후 교황청 평신도가정생명부 대회의실에서는 각국 주교회의 청소년 사목 담당자들을 대상으로 첫 국제 온라인 회의가 열렸다. 이번 회의에는 전 세계 각국 주교회의 청소년 사목 담당자 약 250명이 참석해 서울 세계청년대회 준비 상황을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

정 대주교는 각국 사목자들에게 청년들을 서울 세계청년대회로 파견해 줄 것을 요청하며 “오늘날 많은 청년들이 경쟁과 고립 속에서 어려움을 겪고 있다. 2027 서울 세계청년대회는 청년들이 ‘혼자가 아니다’라는 사실을 체험하고 교회가 청년들에게 ‘함께 가자’고 초대하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

이어 대회의 준비 방향을 ‘만남, 사목, 순례, 선교’ 네 가지 키워드로 설명하며 “세계청년대회가 청년들이 교황을 만나고, 나아가 전 세계 청년들은 물론 하느님을 만나면서, 삶의 방향을 새롭게 발견하는 신앙의 여정이 되기를 바란다”고 강조했다. 또한 서울은 전통과 미래가 공존하는 도시이며, 낯선 이를 환대하는 문화와 공동체성을 체험할 수 있는 곳이라고 소개했다.

이번 온라인 회의 내용은 향후 각국 주교회의에 전달되며 세계청년대회 공식 홈페이지에도 공개될 예정이다.