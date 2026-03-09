주최 측도 질서·안전요원 4300명 배치 티켓 예매 등 관련 범죄도 모니터링 강화

[헤럴드경제=전새날 기자] 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞두고 경찰이 약 4800명의 경찰 인력을 투입하는 등 대규모 안전 대책을 마련했다. 최대 26만명에 달하는 관람객이 몰릴 것으로 예상되는 만큼 인파 관리와 티켓 관련 범죄, 현장 범죄 등에 대한 대응을 강화한다는 계획이다.

박정보 서울경찰청장은 9일 열린 정례 기자간담회에서 “대규모 인파가 몰릴 상황을 가정해 충분한 연구와 검토를 거쳐 관리 계획을 수립했다”며 “인파 관리 부분에 대해서는 큰 문제가 없도록 대비하고 있다”고 밝혔다.

경찰은 이번 공연 안전 관리를 위해 약 4800명의 경찰 인력을 투입할 계획이다. 이는 기동대뿐 아니라 형사 등 각 경찰서 인력까지 포함된 규모다. 박 청장은 “시민 안전과 직결된 사안인 만큼 다소 과하다 싶을 정도로 충분한 인력을 배치할 예정”이라며 “필요할 경우 다른 지역 경찰청의 지원도 받을 계획”이라고 말했다.

주최 측도 별도의 안전요원을 배치한다. 공연 주최 측은 현재까지 약 4300명의 질서·안전요원을 배치할 계획이다. 상황에 따라 추가 투입도 검토하고 있다.

공연을 앞두고 티켓 예매 과정에서 발생할 수 있는 범죄 대응도 강화했다. 경찰은 매크로 프로그램을 이용한 티켓 대량 구매와 업무방해, 개인정보 탈취, 티켓 양도 사기, 위조 티켓 판매 등 다양한 범죄 가능성을 염두에 두고 온라인 모니터링을 진행하고 있다.

현재까지 온라인상에서 티켓 관련 의심 게시글 111건을 확인해 삭제 및 차단 요청 조치했으며 실제 피해 사례도 일부 발생한 것으로 파악됐다. 경찰은 매크로 프로그램을 이용해 다량의 티켓을 구매한 것으로 의심되는 사례에 대해 발매업체의 수사 의뢰를 받아 수사에 착수했다. 티켓 양도 사기 피해를 주장하는 고소 사건 등 총 3건을 수사 중이다.

일부 온라인 거래에서는 한 장당 15만~30만원 수준에 티켓을 판매한다고 속여 돈만 가로채는 사례도 확인됐다. 경찰은 관련 범죄에 대응하기 위해 전담팀을 구성하고 각 경찰서에도 전담 수사팀을 지정해 모니터링과 수사를 진행하고 있다.

박 청장은 “티켓을 판매하겠다며 선입금을 요구하는 경우 사기일 가능성이 높다”며 “매크로를 이용해 티켓 구매를 대신 해주겠다는 제안 역시 개인정보 탈취나 범죄 공범으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다

또 공연 현장에서 발생할 수 있는 범죄에도 대비하고 있다. 경찰은 흉기 난동이나 차량 돌진, 테러 등 돌발 상황을 가정해 대응 계획을 마련했으며 특공대를 전진 배치하고 검문검색과 차량 통제 등 경비를 강화할 방침이다. 형사 인력을 추가 투입해 현장 범죄 예방 활동도 강화한다는 계획이다.

한편 공연을 앞두고 일부 팬들이 현장 인근에서 노숙할 가능성도 제기되고 있다. 경찰은 현재까지 관련 상황은 확인되지 않았지만 지속적으로 동향을 살펴보고 있다는 입장이다. 다만 텐트 설치 등 시설물을 설치하는 행위는 제한할 방침이다.

박 청장은 “상황 변화와 주변 동향을 지속적으로 살피며 대응 계획을 보완할 예정”이라며 “시민들이 안전하게 공연을 관람할 수 있도록 최선을 다해 대비하겠다”고 말했다.