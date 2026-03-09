‘중동 상황 관련 비상경제점검회의’ 범부처 대응책 논의 구윤철 ‘실물경제 영향 점검 및 범정부 대응방안’ 보고

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 9일 “최근에 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고 가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야할 것”이라면서 “에너지 가격 상승으로 인한 물가 부담이 서민들에게 가장 크게 (영향이) 돌아간다는 점에서 세심하고 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 ‘중동 상황 관련 비상경제점검회의’를 열고 급변하는 국제정세가 국내 경제에 미치는 영향을 점검하고 범부처 대응책을 논의하며 이같이 말했다.

특히 이날 코스피 지수가 장 초반 급락해 서킷브레이커가 발동되는 등 금융시장이 크게 출렁인 상황에서 열린 회의인 만큼 이 대통령은 “필요한 경우에는 100조 원 규모로 마련되어 있는 시장 안정 프로그램을 적극적으로 확대하고, 정부와 중앙은행 차원의 추가 조치도 선제적으로 준비해야 될 것”이라고 했다.

이어 “전략적 협력 국가들과 공조해서 호르무즈 해협을 경유하지 않는 대체 공급선을 신속하게 발굴하면 좋겠다”면서 “정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고, 위반할 경우 그로 인해서 생길 이익의 몇 배에 해당되는 엄정한 제재를 할 필요가 있다”고 했다.

아울러 “이번 중동 지역 위기가 장기화 될 경우에 실물 경제에 미치는 파장이 클 수 있다”면서 “전방위적인 수단을 통해 철저하고 치밀하게 대비해 주기 바란다”고 덧붙였다.

회의에는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 조현 외교부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 송미령 농림축산식품부 장관, 주병기 공정거래위원장, 이억원 금융위원장, 임광현 국세청장 등이 참석했다.

청와대에서는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI미래기획수석, 류덕현 재정기획보좌관 등이 자리했다.

이 대통령의 모두발언에 이어 회의에서는 구 부총리가 ‘실물경제 영향 점검 및 범정부 대응방안’이라는 제목으로 국내외 경제상황 변동 및 정부의 대응책에 대한 총괄적인 상황을 보고했다.

이어 김정관 장관이 ‘석유·가스 수급 및 가격 안정화 방안’을 설명했다. 지난주 이 대통령이 지시한 중동 의존도를 낮추기 위한 수입처 다각화 방안도 이날 발표 내용에 포함됐다. 특히 국내 정유업계와 협력을 통해 공급 차질을 최소화하고 가격 급등이 소비자 물가로 전이되는 것을 억제하는 방안도 검토됐을 가능성이 크다.

이어 이억원 금융위원장이 ‘금융시장 상황점검 및 대응 방안’에 대해 보고했다.

이 대통령은 지난 주 싱가포르·필리핀 순방을 마치고 돌아온 다음날인 5일 임시 국무회의를 주재하고 중동 상황이 우리 경제에 미치는 영향 등을 보고 받고 대응 상황을 챙겼다. 이후 국제유가와 금융시장 변동성이 빠르게 확대되자 추가 대응 논의를 위해 나흘만에 비상경제점검회의를 소집한 것으로 풀이된다.

당시 이 대통령은 세계 원유 수송의 대동맥인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됨에 따라 국내 에너지 안보에 대한 우려가 커지는 상황을 우려하며 “원유, 가스, 나프타 등에 대한 긴급 수급 안정책과 함께 중장기적으로 수입처를 다각화하는 방안을 신속하게 추진해주기 바란다”고 지시했다.

일반 주유소에서 기름값 상승 조짐이 나타나는 점을 언급하며 정부 차원의 관리 필요성도 강조했다.