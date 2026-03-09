일자리 지원 ‘업비트 넥스트 잡’ 인턴십·창업·금융·진로교육 등

두나무가 자립 준비 청년을 대상으로 추진 중인 일자리 지원 사업이 효과를 보고 있는 것으로 나타났다. 올해로 3년째를 맞이하는 일자리 지원 사업을 통해 두나무는 총 1421명에 대해 인턴십, 창업, 금융 및 진로 교육 등 지원을 한 것으로 알려졌다.

9일 두나무에 따르면 최근 개최된 일자리 지원 사업 ‘업비트 넥스트 잡(넥스트 잡)’의 홈커밍데이 ‘넥스트 업 데이’(사진)에는 인턴십 및 창업 지원에 참여한 청년들과 지역 거점 기관, 사회연대은행 등 다양한 관계자가 참석했다.

넥스트 잡은 자립준비청년들이 경제생태계에서 안정적으로 자립할 수 있도록 돕는 일자리 지원 사업이다. 해당 행사에서 공개된 사업 성과 분석 결과에 따르면 직무 수행 능력 및 기술 향상도는 5점 만점에 4.53점을 기록했다.

특히 경제적 도움과 미래 준비 도움에서 각각 4.71점, 4.59점 등 높은 만족도를 보였다.

지난 3년간 두나무는 대전, 광주, 부산 등 주요 지방 도시 거점 기관과 긴밀히 협력해 왔다. 청년 유출로 인한 지역 소멸 문제 해결에 일조했다는 게 두나무 자평이다.

오경석 두나무 대표는 “앞으로도 자립 준비 청년들이 거주지에서 안정적으로 정착하고, 글로벌 시대에 걸맞은 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원 체계를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

고재우 기자