[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 7일 오전10시 천마체육관에서 2026학년도 사회복지서비스과 입학식을 개최하고 신입생들의 새로운 출발을 축하했다.

이날 입학식에는 이재용 총장을 비롯한 교무위원과 학과 교수진, 신입생 및 가족들이 참석했다.

개식 선언을 시작으로 내빈 소개, 입학허가 선언, 신입생 선서, 환영사, 교가 제창 등의 순으로 진행됐다.

사회복지서비스과 신입생들은 대학 구성원으로서의 첫걸음을 내딛으며 전문 사회복지 인재로 성장하기 위한 각오를 다졌다.

이날 행사에서는 이재용 총장이 입학허가 선언을 통해 신입생들의 입학을 공식 승인하고 영남이공대 구성원으로서의 새로운 시작을 알렸다.

이어 신입생 대표가 학생들을 대표해 선서를 진행했으며 신입생들은 대학생활을 통해 전문 직업인으로 성장하기 위한 목표와 책임을 다할 것을 다짐했다.

성인학습자의 다양한 학습 환경을 고려해 성인학습자 맞춤형 교육과정을 운영하고 있는 영남이공대 사회복지서비스과는 고령사회로 빠르게 변화하는 사회 환경 속에서 노인 복지 수요에 대응할 전문 인력 양성과 함께 제2의 직업을 준비하는 재직자와 은퇴자들에게 새로운 진로 기회를 제공하고 있다.

평일반은 주 3일 수업으로 진행되며 야간반 역시 주 3일 수업을 통해 직장인들이 학업을 병행할 수 있도록 구성돼 있다.

또 금요반과 토요반은 주 1회 출석수업과 온라인 수업을 병행하는 방식으로 운영돼 학습자들이 자신의 생활 패턴에 맞게 학업을 이어갈 수 있도록 지원하고 있다.

이러한 교육 시스템은 재직자와 은퇴자 등 다양한 학습자들이 학업을 지속할 수 있는 환경을 제공하며 사회적 효도와 직업이라는 두 가지 가치를 동시에 실현할 수 있는 교육 모델로 평가받고 있다.

학생들은 학업을 통해 전문성을 갖추고, 동시에 지역사회 복지 현장에서 의미 있는 역할을 수행할 수 있는 기반을 마련하게 된다.

사회복지서비스과는 실무 중심 교육과 함께 사회복지사 자격 취득을 위한 체계적인 교육 과정도 운영하고 있다.

학생들은 졸업과 동시에 보건복지부에서 발급하는 국가자격인 사회복지사 2급 자격을 별도의 시험 없이 취득할 수 있어 전문 직업인으로서의 진로 설계에 큰 도움이 되고 있다.

또 학생들은 지역 사회복지기관과의 협력을 기반으로 다양한 현장 경험을 쌓으며 실제 복지 현장에서 요구되는 실무 능력을 체계적으로 배우게 된다.

이러한 교육 과정은 학생들이 졸업 후 곧바로 현장에 투입될 수 있는 실무형 사회복지 인재로 성장하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

영남이공대 사회복지서비스과는 앞으로도 성인학습자 맞춤형 교육과 현장 중심 교육을 기반으로 전문성과 실천 역량을 갖춘 사회복지 인재 양성에 힘쓸 계획이다.

영남이공대 이재용 총장은 “사회복지서비스과는 성인학습자를 중심으로 한 맞춤형 교육과 현장 중심 교육을 통해 실무 능력을 갖춘 사회복지 인재 양성에 중점을 두고 있다”며 “앞으로도 변화하는 복지 환경에 대응할 수 있는 전문 인력을 양성하고 지역사회 발전에 기여하는 교육을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.