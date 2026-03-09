[헤럴드경제=최원혁 기자] 아내 몰래 대출을 받아 암호화폐(코인)에 투자했다가 손실을 본 결혼 1년 차 남편의 사연이 전해졌다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘결혼 1년 차 남편이 나 몰래 대출받고 빚투’란 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 남편이 결혼 전부터 주식과 암호화폐 투자로 큰 손실을 본 경험이 있었다며 “주식으로 오피스텔을 날렸다”고 했다.

결혼을 앞두고 A씨는 시어머니와 함께 남편에게 ‘다시는 도박성 투자를 하지 않겠다’는 약속과 각서를 받았다. 각서는 대출을 받을 경우 이혼을 하고 위자료를 지급하겠단 내용이라고 한다.

A씨는 신혼 초 다정한 남편의 태도에 안정감을 느꼈다고 한다. 두 사람은 결혼 후 맞벌이를 하며 2000만원을 모았고 A씨가 남편의 학자금 대출 1000만원을 대신 갚아주기도 했다.

하지만 행복은 길게 이어지지 않았다. A씨가 최근 남편이 보험 약관대출을 통해 800만원을 빌려 암호화폐에 투자했고 약 55% 손실을 보고 있는 사실을 알게됐다. A씨는 “각서를 쓰고도 몰래 대출을 받아 투자했다는 사실에 큰 배신감을 느꼈다”고 말했다.

A씨가 “이혼하자”고 했더니 남편은 “2주만 생각할 시간을 가지면 안 되냐”며 “네가 이혼녀가 되는 것보다 한 번 기회를 주는 게 낫지 않겠냐”고 뻔뻔한 태도를 보였다.

또 아내의 차를 끌고 나가 “이미 이혼하기로 한 것 아니냐”며 늦은 밤까지 집에 들어오지 않았고 이혼까지 언급한 건 아내의 잘못이라고 주장했다.

결국 A씨는 시어머니에게 상황을 알리고 “이혼해야겠다”고 말했다. 이에 시어머니가 “큰 돈은 아니니 잘 타일러 보겠다”고 다독였다. 이후 남편은 A씨에게 사과를 했지만 여전히 이혼 이야기를 꺼낸 아내에게 책임이 있다는 태도를 보였다고 했다.

A씨는 “가슴에 돌덩이를 얹어둔 것 같다”며 답답함을 토로했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “도박성 투자 문제는 쉽게 고치기 어렵다”, “결혼 초부터 약속을 어겼다면 신뢰가 무너진 것”, “주변에 그렇게 월급 차압당하는 사람들 봤다” 등 다양한 반응을 보였다.