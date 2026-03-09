지속가능성 설계 철학 호평 글로벌 판매 20만대 판매 국내 계약 2000대 돌파

[헤럴드경제=정경수 기자] 프리미엄 순수 전기 SUV ‘EX30’이 세계적인 디자인 어워드인 ‘굿 디자인 어워드 2025’ 운송 부문을 수상했다고 볼보자동차가 9일 밝혔다.

‘굿 디자인 어워드’는 1950년 시카고 아테네움 건축·디자인 박물관이 제정한 세계에서 가장 오래되고 권위 있는 디자인 상 중 하나다. 매년 심미성, 기능성, 혁신성, 지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

이번 수상은 EX30의 세련된 스칸디나비안 디자인과 지속가능성을 중심에 둔 설계 철학이 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다. EX30은 재활용 및 자연 유래 소재를 적극 활용해 볼보 순수 전기 모델 가운데 가장 낮은 탄소 발자국을 달성한 차량으로 평가받고 있다.

2023년 글로벌 시장에 공개된 EX30은 볼보의 전동화 포트폴리오 확대와 신규 고객층 유입에 핵심 역할을 하고 있다. 앞서 ‘2024 월드 어반 카’를 비롯해 ‘레드닷 베스트 오브 더 베스트’, ‘카 디자인 어워드’ 등 주요 디자인 상을 수상한 바 있다.

볼보자동차 CMF 디자인 총괄 레카 미나는 “EX30은 고객이 기대하는 프리미엄 경험과 안전성을 유지하면서도 지금까지 볼보가 선보인 차량 중 가장 지속가능한 모델로 설계됐다”며 “세련된 스칸디나비안 디자인이 이번 수상으로 이어져 매우 뜻깊다”고 말했다.

한편 EX30은 2023년 공개 이후 글로벌 누적 판매 20만 대를 기록하며 시장에서 경쟁력을 입증하고 있다. 국내에서도 가격 인하 발표 이후 약 2주 만에 신규 계약 2000대를 돌파했다.