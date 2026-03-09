한국테크노돔·테크노플렉스 탐방 노먼 포스터 설계 개방형 구조 주목

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 국내 건축·디자인 분야 교수진을 초청해 첨단 연구·업무 인프라를 소개하는 건축 투어를 진행했다.

한국앤컴퍼니그룹은 지난 6일 한국실내디자인학회 소속 국내 주요 건축 관련 교수진을 대상으로 건축투어를 실시하고, 조현범 회장의 공간 철학이 반영된 ‘한국테크노돔’과 ‘테크노플렉스’를 소개했다고 9일 밝혔다.

이번 투어는 그룹의 연구개발과 업무 공간을 대표하는 우수 건축물을 소개하기 위해 마련됐다. 참가자들은 이날 오전 대전의 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔’을 방문하고, 오후에는 판교 본사 사옥 ‘테크노플렉스’를 찾아 주요 시설과 공간 운영 방식을 살펴봤다.

두 건물은 하이테크 건축의 거장 노먼 포스터가 설립한 ‘포스터 앤 파트너스’가 설계에 참여했다. 중앙의 대형 아트리움을 중심으로 시각적 연결성을 극대화한 개방형 구조가 특징으로, 건물 내부 어디서든 구성원들이 서로를 볼 수 있도록 설계해 물리적·심리적 장벽을 낮추고 자율적인 소통을 유도한다.

대전에 위치한 한국테크노돔은 한국타이어앤테크놀로지의 중앙 연구소로, 개방형 구조를 통해 연구원 간 협업을 촉진하도록 설계됐다. 이곳에는 실제 환경을 구현해 가상 주행을 테스트하는 드라이빙 시뮬레이션 센터와 세계 최고 수준의 타이어 소음 테스트 실험실 등 첨단 연구시설이 갖춰져 있다.

이어 방문한 판교 테크노플렉스는 한국앤컴퍼니그룹의 미래 비전과 중장기 전략을 수립하는 글로벌 컨트롤타워 역할을 한다. 층간 개방성을 높여 자율적인 소통과 협업, 창의성을 촉진하는 업무 환경을 갖췄으며 사원부터 임원까지 자율좌석제를 운영하는 것이 특징이다.

한국테크노돔과 테크노플렉스는 ‘개방적인 업무 공간이 생각하고 일하는 방식을 바꾸고 혁신을 이끌 수 있다’는 조현범 회장의 공간 철학을 반영해 구축된 인프라다. 한국앤컴퍼니그룹은 이 거점들을 통해 하이테크 혁신과 그룹 고유의 조직문화인 ‘프로액티브 컬처’를 구현하고 있다고 설명했다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “이번 투어는 그룹의 미래지향적 가치와 공간 철학이 집약된 인프라를 국내 디자인 전문가들에게 소개하는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 혁신적인 공간을 통해 임직원의 창의성과 실행력을 높일 수 있는 환경을 조성해 나갈 것”이라고 말했다.