현대협동조합연합회·인크로스와 3자 협약 전국 814개 매장, ‘B tv 온애드’ 제공 유용 정보, 맞춤형 광고 제공 등 경험

[헤럴드경제=고재우 기자] SK브로드밴드는 현대자동차 공식 차량정비서비스 블루핸즈와 손잡고, 전국 814개 블루핸즈 매장에 디지털 사이니지 서비스 ‘B tv 온애드’를 성공적으로 구축 완료했다고 9일 밝혔다.

앞선 지난 4일에는 블루핸즈 대표들로 구성된 현대가맹점협동조합연합회 및 디지털 광고 기업 인크로스와 함께 3자 업무협약식을 진행하기도 했다.

B tv 온애드는 인터넷TV(IPTV) 서비스인 B tv와 디지털 사이니지를 결합해, 사업장에서 각종 정보와 광고를 제공하는 서비스다. 방문 고객에게는 다양한 미디어 경험을 선사하고, 업주에게는 유용한 마케팅 수단으로 활용된다.

구체적으로 매장을 방문한 고객에게 화면으로 차량 정비 현황, 순서는 물론, 차량 관리 및 정비 지식 등 콘텐츠를 제공한다. 이를 통해 고객이 매장에 체류하는 시간을 긍정적인 이용 경험으로 받아들일 수 있다는 게 SK브로드밴드 설명이다.

블루핸즈 업주에게는 매장 운영 효율을 높여준다. 고객과 일일이 직접 소통하지 않고도, B tv 온애드를 통해 소식과 공지 사항, 이벤트 등을 안내할 수 있다. 또 직관적인 인터페이스로 구성된 서비스 관리 화면에서 손쉽게 배열을 설정하고, 다양한 콘텐츠를 마음대로 편성할 수 있다.

SK브로드밴드는 고객의 유선전화 이력을 체계적으로 관리하는 CRM 설루션과 인공지능(AI)으로 통화 내용을 텍스트로 변환해 핵심 내용을 요약 제공하는 AI 비즈레코딩 등 직원 업무 효율을 높이는 디지털 설루션도 블루핸즈에 제공한다.

디지털 사이니지 기반 광고 운영은 인크로스가 진행한다. 인크로스는 동영상 광고 플랫폼 ‘다윈’을 B tv 온애드와 연동해, 블루핸즈에 최적화된 맞춤형 광고를 제공할 예정이다. 지역 맞춤형 광고와 상품서비스 광고 등을 통해서도 업주와 매장 방문 고객의 만족도를 높인다는 방침이다.

홍도희 SK브로드밴드 기업고객 담당은 “이번 사업을 통해 블루핸즈 매장의 운영 효율과 고객의 긍정 경험이 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 파트너사의 성공적인 디지털 전환을 위해 다양한 혁신 서비스를 지속 선보이겠다”고 밝혔다.