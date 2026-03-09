혜택 모은 ‘멤버십 탭’ 신설…‘마이 롯데’ 이용 현황 시각화

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데멤버스가 엘포인트 모바일 앱을 리뉴얼(사진)했다고 9일 밝혔다.

가장 큰 변화는 ‘멤버십 탭’ 신설이다. 롯데그룹·제휴사 혜택을 모았다. 이달혜택·쿠폰상점·롯데체크인·문화센터 4개 카테고리로 구성했다. 쿠폰상점에서는 브랜드 금액권·교환권을 할인가에 판매한다. 개인화 쿠폰도 제공한다.

‘롯데체크인’은 지정 매장에서 결제 시 체크인 점수를 부여하고 월간 순위에 따라 최대 100만 포인트를 지급하는 참여형 서비스다. 매장 결제 고객에게는 월 최대 5만 포인트 뽑기 혜택도 준다. ‘문화센터’에서는 롯데뮤지엄·롯데콘서트홀 등 소식과 경품 이벤트를 제공한다.

마이페이지에는 ‘마이 롯데 이용 현황’이 추가됐다. 연간·월간 단위로 계열사 이용 내역, 구매 적립 횟수, 구매 금액 등을 확인할 수 있다.

롯데멤버스 관계자는 “앱 서비스를 지속 강화해 롯데 통합 멤버십 플랫폼으로서의 입지를 다질 것”이라고 말했다.