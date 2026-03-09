교관에게 질책·폭언 듣고 극단적 선택 법원 “국가, 유족에게 4500만원 배상” 국가 항소… 2심 이어질 예정

[헤럴드경제=안세연 기자] 해병대 입대 2주 만에 극단적 선택을 한 훈련병의 유족에게 국가가 4500만원을 배상해야 한다는 판결이 나왔다.

9일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사94단독 권순현 판사는 해병대 훈련소에서 사망한 훈련병 A씨의 유족이 대한민국을 상대로 한 손해배상 소송에서 원고(A씨 유족) 측 승소로 판결했다.

법원이 인정한 사실관계에 따르면 A씨는 2020년 6월 훈련소 생활관 화장실에서 스스로 생을 마감했다. 입대한 지 불과 2주밖에 지나지 않았을 때였다. 당시 해병대는 정확한 사망원인을 조사하고 있다고 밝혔다. 이후 사건은 잊혀졌다.

당시 A씨는 교관에게 질책·폭언을 들었던 것으로 밝혀졌다. A씨의 부모와 동생 등 유족이 2023년 9월 대한민국을 상대로 소송을 낸 결과 이러한 사실관계가 인정됐다.

재판 과정에서 A씨의 유족은 “아들이 사망한 것은 대한민국 소속 공무원의 불법행위가 있었기 때문”이라며 국가의 책임을 물었다.

법원은 유족의 손을 들어줬다.

1심 재판부는 “A씨가 사망한 당일 교관에게 질책과 폭언을 듣고 심리적 압박으로 극단적 선택을 한 사실이 인정된다”며 “국가가 손해를 배상할 책임이 있다”고 결론 내렸다.

1심은 “A씨는 입대한지 2주 밖에 지나지 않은 상황에서 교관에게 강한 질책과 함께 유급이 될 가능성을 고지받았다”며 “두려움과 절망감을 주된 원인으로 군복무 중 극단적 선택이라는 돌이킬 수 없는 선택을 하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “유족은 아들이 국방의 의무를 성실히 수행한 후 건강하게 제대할 것을 예상하고 입대시켰을 것인데 한순간에 장성한 아들을 잃게 됐다”고 했다.

손해배상액은 총 4500만원으로 정했다. 재판부는 “A씨가 극단적 선택에 이르게 된 것은 A씨의 성격과 기질, 여러 심리적 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보인다”며 “사망 당시 A씨의 나이, 가족관계, 극단적 선택에 이르게 된 경위 및 결과 등 여러 사정을 참작해서 위자료를 정했다”고 설명했다.

이 판결은 아직 확정되지 않았다. 대한민국이 “1심 판결은 잘못”이라며 항소했다. 2심이 서울중앙지법 민사 항소부에서 다시 열릴 예정이다.