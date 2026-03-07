전국 휘발유 1881원·경유 1899원 주간 기준 3주째 상승…다음주도 오를 듯 정부 시장교란행위 특별단속·엄단 경고 속 정유업계, 가격안정 적극 협조 방침에 주목

[헤럴드경제=유재훈 기자]“담합 가격조작은 대국민 중대범죄다. 대가가 얼마나 큰 지 곧 알게 될 것”

이재명 대통령이 가격 담합이나 매점매석 등 유가 상승을 부추기는 행위에 대한 엄단을 경고한 가운데도 불구하고, 주유소 기름값 오름세는 이어졌다. 다만 국제유가 급등으로 가격 상승은 당분간 불가피할 것이라는 예상 속에, 오름폭은 전날에 비해 크게 줄었다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7일 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1881.28원으로 전날보다 9.46원 올랐다. 휘발유값을 앞지른 경유는 전날보다 12.10원 오른 1899.43원으로 1900원 선을 눈앞에 뒀다.

전국에서 가장 유가가 높은 서울의 경우 휘발유와 경유 모두 1900원 중반대에 진입했다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 7.76원 오른 1938.04원, 경유는 1958.00원으로 4.38원 올랐다.

유가 상승 폭은 전날보다 눈에 띄게 줄었다. 전날 같은 시간대 휘발유가 전국 22원, 서울 27.5원 올랐지만 이날은 모두 한 자릿수 상승세를 보였다. 경유는 전국 33.4원, 서울 38.9원 올랐으나 이날은 서울은 4원대, 전국은 12원대 수준이었다.

주간 기준으로도 주유소 기름값 상승세는 3주째 이어졌다.

3월 첫째 주(1~5일) 전국 주유소 휘발유 평균 가격은 지난주보다 55.3원 오른 1746.5원, 경유 평균 판매 가격은 86.3원 상승한 1680.4원을 기록했다.

최근 중동의 전운이 고조되고 이란이 호르무즈 해협 봉쇄에 나서며 국제유가와 국내 주유소 기름값은 동반 폭등 중이다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 15.6달러 오른 86.1달러였다. 국제 휘발유 가격은 19.1달러 상승한 98.0달러, 국제 자동차용 경유는 42.6달러 오른 134.8달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2~3주가량 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

대한석유협회 관계자는 “2월 넷째 주 석유제품 가격 상승과 최근 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 정세 악화 영향으로 다음 주 국내 주유소 가격은 상승세를 이어갈 전망”이라고 말했다.

한편 정부는 재경부·산업부·공정위·국세청·지방정부 등 범부처석유시장점검반을 운영하고, 불법 석유 유통 위험군 주유소를 대상으로 시장 교란 행위 등에 대한 특별기획검사를 실시하기로 했다.

대한석유협회, 한국석유유통협회, 한국주유소협회 등 3개 단체는 국제유가가 국내 주유소 가격에 급격하게 반영되지 않도록 적극 협조하겠다고 밝혔다. 정유사들은 공급가를 투명하게 공개하며 시장 질서 유지에 만전을 기하고 충분한 물량을 주유소에 공급할 계획이다. 유통단체들은 석유 대리점과 주유소 사업자들에게 가격 안정을 위한 계도와 협조 요청에 나서기로 했다.