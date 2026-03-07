[헤럴드경제=이원율 기자]백악관이 할리우드 영화를 뒤섞은 전쟁 홍보 영상을 올렸다. 하지만, 공개 즉시 논란이 생기는 분위기다. 가디언이 “거의 만장일치에 가까운 조롱을 받고 있다”고 전할 정도다.

백악관은 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 “미국식 정의”라는 문구와 함께 42초 분량의 홍보 영상을 올렸다.

영상 속에는 영화 ‘아이언맨’ 시리즈의 주인공 로버트 다우니 주니어가 등장, 컴퓨터 시스템을 가동하며 “일어나, 아빠가 왔다”고 말하는 장면으로 시작한다.

하지만 영화에서 부호이자 천재 과학자, 정체를 드러낸 히어로 역할을 맡은 로버트 다우니 주니어는 도널드 트럼프 미국 대통령을 공개적으로 비판해왔다. 2024년 대선 기간에는 민주당 후보인 카멀라 해리스를 지지했다.

이어 영화 ‘글래디에이터’ 주인공 러셀 크로와 ‘브레이브 하트’ 주인공 멜 깁슨이 차례로 등장한다. 러셀 크로는 로마 황제의 폭정에 맞서 싸운 장군 출신 검투사 역을 맡았다. 멜 깁슨은 잉글랜드 침략에 저항하는 스코틀랜드 자유 투사 윌리엄 월리스를 연기했다. 그러나 두 배우는 각각 뉴질랜드와 호주 출신이다. 미국 국적이 아니다.

영상에는 영화 ‘탑건’ 배우 톰 크루즈도 등장한다. 주인공이 출격하는 장면과 미군이 실제 목표물을 타격하는 장면을 교차 편집, 마치 영화 속 톰 크루즈가 이란 공격을 직접 수행하는 것처럼 연출했다.

이 밖에도 액션영화 ‘존 윅’ 시리즈의 주연배우 키아누 리브스, ‘브레이킹 배드’의 배우 브라이언 크랜스턴도 모습을 보인다. 백악관 편집 영상에는 슈퍼맨, 데드풀 등 할리우드 영화 속 히어로들이 피트 헤그세스 국방장관과 교체편집돼 등장하고, 영상 말미에는 일본 애니메이션 ‘유희왕’의 주인공도 나온다.

마지막에는 비디오 게임 및 실사 영화 시리즈인 ‘모탈 컴뱃’에 나오는 ‘완벽한 승리’라는 문구와 함께 ‘백악관’이라는 자막이 올라간다.

가디언은 트럼프 행정부가 메시지 전달을 위해 갈수록 자극적인 시각 요소를 쓰고 있다고 전했다.

다만, 백악관이 이번 영상에 쓴 영화나 드라마에 대해 사용 허가를 받았는지 여부는 불확실하다.

아바(ABBA), 비욘세 등 수많은 아티스트가 백악관이 사전협의 없이 자신들의 저작물을 홍보에 활용하는 데 강력히 항의해왔다.

가디언은 “이번 홍보영상은 온라인에서 거의 만장일치에 가까운 조롱을 받고 있다”며 “트럼프 행정부의 SNS 계정을 10대가 운영하는 게 아니냐고 지적하는 댓글도 쏟아졌다”고 전했다.

엑스에서는 “(미국식 정의가 아닌)대망신”, “충격적”, “백악관이 공습을 싸구려 비디오 게임 다루듯 하는 일은 속이 뒤집힐 만큼 경악스럽다”는 등 반응이 나왔다.

이런 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 대이란 군사작전과 관련해 “이란의 실질적 군사력은 완전히 소멸했다”며 “미군은 아주 훌륭하게 해내고 있다”고 평가했다.

트럼프 대통령은 “이란의 육군은 사라졌다. 해군도 사라졌고, 통신망도 사라졌다”며 “두 차례에 걸쳐 지도부가 사라졌고, 이제 세 번째 지도부만 남았다”고 했다.

미군의 대이란 군사공격 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전을 이끄는 미 중부사령부는 작전 개시 1주일째에 이란 선박 43척을 훼손하거나 파괴했다고 밝히기도 했다.