[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 아이브(IVE) 리더 안유진이 이영지의 신곡 뮤직비디오에 출연하며 지원사격에 나섰다.

안유진은 최근 발표된 이영지의 신곡 ‘ROBOT(로봇)’ 뮤직비디오에 깜짝 출연했다.

‘로봇’은 감정을 숨기지 못한 채 고장난 듯 삐걱대고 흔들리는 마음을 솔직하고 위트있게 풀어낸 곡으로, 이영지 특유의 래핑과 중독적인 훅이 매력적인 트랙이다.

공개된 뮤직비디오 속 안유진은 철공소 엔지니어로 변신해 시선을 사로잡았다. 그는 사랑에 빠져 로봇으로 변해버린 이영지를 살피면서도 장난을 치는 모습으로 능청스러운 연기를 보여줬다. 여기에 두 사람의 자연스러운 호흡이 보는 재미를 더하며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

이번 출연은 이영지와의 깊은 인연으로 성사됐다. 두 사람은 tvN ‘뿅뿅 지구오락실’ 시리즈를 통해 남다른 예능감과 케미를 보여주며 시청자들의 큰 사랑을 받은 바 있다. 이에 안유진은 이영지의 뮤직비디오 출연 제안에 흔쾌히 응하며 특급 의리를 과시했다.

또 두 사람은 뮤직비디오 외에도 신곡 ‘로봇’ 챌린지뿐만 아니라 최근 발매된 아이브의 정규 2집 더블 타이틀곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)’과 ‘BLACKHOLE(블랙홀)’ 댄스 챌린지까지 함께 선보이며 화제를 모았다.

한편 지난해 음악 활동 외 예능과 MC 등 다양한 분야를 아우르며 ‘올라운더’로 많은 사랑을 받은 안유진은 지난달 23일 발매한 아이브 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’의 더블 타이틀곡 ‘뱅뱅’과 ‘블랙홀’로 활동을 이어가고 있다.