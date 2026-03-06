[헤럴드경제=민성기 기자] 문재인 전 대통령이 최근의 ‘이란 사태’와 관련해 “국제사회는 무력 사용을 최대한 억제하고 외교적·평화적으로 문제를 해결하는 데 시급히 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

문 전 대통령은 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스 호텔에서 열린 태평양세기연구소(Pacific Century Isntitute·PCI) 주최 만찬에서 “지구촌 곳곳에서 극단적인 진영 논리와 혐오가 민주주의 가치를 훼손하고 있다”며 “배제보다는 포용을, 갈등보다는 통합을 선택해 포퓰리즘과 극단주의라는 시대적 병증을 치유하자”고 제언했다.

국제사회에 만연한 극단주의에 대해서도 우려를 표하며 “긴장이 갈수록 높아지고, 대립과 증오의 목소리가 커지는 엄중한 시대를 살고 있다. 이 위기를 극복할 유일한 열쇠는 대화를 통한 평화와 포용과 협력”이라고 강조했다.

특히 이란 사태를 언급하며 “무력 사용은 무고한 희생을 낳고 증오와 보복의 악순환으로 이어져 오히려 평화와 안전을 더 크게 위협하기 마련”이라고 지적했다.

이어 “무력 사용을 최대한 억제하고 외교·평화적으로 문제를 해결하는 데 시급히 힘을 모아야 한다”고 말했다.

한편 문 전 대통령의 방미는 대통령 퇴임 후 첫 해외 방문이다. 문 전 대통령은 PCI 만찬에서 한미 양국 우호에 기여한 인물에 수여하는 ‘가교상’을 제임스 레이니 전 주한미국대사와 미국 비영리 기관 ‘전미북한위원회’에 시상했다.