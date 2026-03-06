[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 포미닛 출신 배우 남지현(36)이 과거 드라마 촬영 중 촬영 감독에게 폭언을 들었다고 폭로했다.

최근 남지현은 배우 황보라의 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’에 출연해 근황을 전했다.

현재 남지현은 바레(필라테스+발레) 강사로 활동 중이었다. 황보라는 남지현에게 바레를 배우고 연예계 활동에 대한 이야기를 나눴다.

황보라는 “우리 때만 해도 진짜 힘들었다. 24시간씩 대기하고 그랬다”고 떠올렸다.

남지현이 “그때는 환경 자체가 업그레이드가 안 됐다”고 맞장구를 치자 황보라는 “그런 걸 겪다 보니 요즘은 이런 좋은 환경에서 할 수 있다는 게 감사하다”고 말했다.

과거 드라마 촬영 감독들이 욕설을 많이 했다는 이야기가 나오자 남지현은 “포미닛 활동 중에 찍은 첫 드라마에서 카메라 감독님이 ‘야 못생긴 X야, 앞에 서봐’라고 하셨다”고 말해 충격을 줬다.

남지현은 “이건 긍정의 힘으로 극복해야겠다고 생각했다. ‘네 못생긴 X 갑니다’라고 받았다”고 말했다.

그는 “그랬더니 카메라 감독이 ‘허허 저 X 봐라’라고 하더라. 그리고나서 끝나고 사과하셨다. 포미닛인지 몰랐다고 하더라. 신인배우인 줄 알고 담력을 키워주려고 그랬다더라”고 담담해게 말해 눈길을 끌었다.

경악한 황보라는 “멘탈 세다. 너도 대단하다”, “요즘 같으면 상상도 할 수 없는 일”이라며 혀를 내둘렀다.

영상이 공개된 이후 온라인에서는 남지현에게 폭언한 스태프의 정체가 누구인지 파헤치려는 누리꾼들의 움직임까지 보이고 있다. 남지현의 드라마 출연 이력이 비교적 많지 않다는 점에서 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 그가 출연했던 작품 목록이 거론되며 촬영 시기와 제작진을 추정하는 댓글과 게시글이 잇따라 올라오고 있다.

누리꾼들은 “명백한 폭언이다”, “지금같으면 철창행”, “신인 배우 떠나서 그런 말을 했다는 것 자체가 충격적”, “과거 촬영 현장 분위기나 맥락을 지금 기준으로 단정하기는 어렵다” 등 다양한 반응을 보였다.