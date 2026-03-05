[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사가 5일 미국·이란 전쟁과 관련해 ‘비상경제관리체계’ 가동을 지시했다.

이 지사는 이날 이란 사태가 지역경제에 미칠 파장을 검토하고 관련대책을 바로 시행할 수 있도록 준비하라고 관련부서에 지시했다.

이에 따라 경북도는 양금희 경제부지사 주관으로 ‘비상경제대책회의’를 가동하고 관련부서와 도내 경제관계 기관들은 관련 대책수립에 들어갔다.

도는 중동 정세변화를 에너지 가격 상승, 해상 물류 불안, 환율 및 금융시장 변동 등 3대 위험으로 확산될 가능성이 있다고 보고 관련 대응 체계를 구성했다.

경북은 제조업 비중이 41%로 전국 평균(28%)보다 높은 산업구조여서 에너지 가격 상승에 따른 영향이 상대적으로 크다.

경북도는 비상경제대책회의에서 국제유가와 환율에 대한 감시를 강화하고 수출기업의 물류 애로사항을 긴급 점검하는 한편 물가상승에도 선제 대응키로 했다.

상황이 더 나빠지면 비상경제대책회의를 수시로 개최하고 기업지원과 민생안정 대책을 즉각 가동할 계획이다.

이철우 경북지사는 “위기는 관리의 문제”라며 “중동 상황이 길어질 가능성도 배제하지 못하는 만큼 에너지와 물류비용 상승압력이 서민물가로 연결되지 않도록 상황을 면밀히 점검하겠다”고 말했다.