[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]광명시(시장 박승원) 인구가 재개발·재건축 단지의 본격적인 입주에 힘입어 30만 명을 넘어섰다.

시는 지난 2월 28일 기준 인구가 30만 826명을 기록했다고 5일 밝혔다.

광명시 인구는 2012년 35만 5천560명으로 정점을 기록한 이후, 노후 도심 재정비 사업이 본격화하며 타지역으로 이주가 증가해 감소세로 전환됐다. 이후 2020년 12월에는 30만 명 아래로 떨어졌고, 2024년 10월 기준 27만 7281명까지 줄어든 바 있다.

이후 2024년 11월부터 광명1동, 광명2동, 철산2동 등 재개발·재건축 지역에 신규 아파트 입주가 잇따르면서 다시 증가세로 돌아섰다.

실제로 올해 1월 29만 7468명이었던 인구는 한 달 사이 3358명이 늘어나며 30만 명 선을 회복했다. 2020년 12월 30만 명 아래로 내려간 이후 5년 2개월 만이다.

시는 향후 예정된 대규모 입주 물량을 고려할 때 인구 유입 흐름이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있다.

이에 따라 인구 증가에 따른 행정 수요에 선제적으로 대응하기 위해 교통, 교육, 보육, 복지 등 도시 전반의 인프라를 확충하는 데 행정력을 집중할 방침이다.

특히 새로 유입된 시민이 안정적으로 정착할 수 있도록 정주 여건을 개선하고, 일상에서 체감할 수 있는 삶의 질 향상에 정책의 우선순위를 두겠다는 계획이다.

박승원 광명시장은 “인구가 30만 명을 다시 넘어선 만큼, 시민들이 생활하는 데 불편함이 없도록 교통체계를 점검하고 교육과 복지 시설을 차질 없이 마련하겠다”며 “누구나 살기 좋은 쾌적한 환경을 조성하고 시민의 만족도를 높일 수 있는 완성도 높은 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.