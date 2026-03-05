[헤럴드경제=문영규 기자] ‘충주맨’으로 활동하며 시정을 홍보하다 공직에서 물러난 후 개인활동을 예고한 김선태가 자신을 사칭한 사회관계망서비스(SNS) 계정이 나왔다며 주의를 당부했다.

김선태는 5일 자신의 SNS에 “X(옛 트위터) 계정 사칭입니다. 신고 부탁드립니다”라는 글과 함께 사칭 계정을 올렸다.

사칭 계정엔 “제 입장 관련해선 유튜브 영상에 제 생각을 정리해 뒀다”며 “길게 글로 반복하진 않겠다. 필요한 말씀은 영상에서 모두 드렸다”는 글이 올라왔다.

그러면서 “부족한 부분이 있다면 앞으로 행동으로 보여드리겠다. 앞으로 소식은 이 계정을 통해 전하겠다”고 적혔다.

사칭 계정엔 공인임을 표시하는 ‘블루체크’가 돼 있어 치밀하게 작업됐다. 이 계정은 논란이 불거진 이후 비공개로 전환됐다.

김선태는 충주시청에서 근무하며 유튜브 운영을 통해 시 정책 등을 홍보했다. ‘충주맨’으로 불리며 구독자를 100만명 가까이 끌어올렸지만 최근 개인 활동을 선언하며 유튜브 채널을 열었다.

김선태의 유튜브 채널은 현재 97.2만으로 100만 구독자를 앞두고 있으며, 그가 올린 영상은 1개에 불과하지만 577만의 조회수를 올리고 있다.

그는 이 영상에서 “퇴사를 생각하게 된 근본적인 이유는 많이 보여줬고 할 만큼 했다”며 “100만이 원래 목표였고 그 정도면 할 도리를 다 했다”고 밝혔다.

그러면서 “가장 큰 이유는 돈을 더 벌고 싶었다”며 “새로운 도전, 이런 얘기 많이 하는데 좀 더 나은 조건을 위해서 가는 거 아니겠냐”고 덧붙였다.

그는 “제안이 많이 왔고 어떤 제안은 과분하기도 했는데 결론적으론 자유롭게 해보고 싶어 유튜브를 시작했다”면서 “더 나이 먹기 전에 내 역량을 펼쳐보고 싶다”고 했다.