17개 금융기관과 금융 협력 MOU 전 과정 지원 ‘H-금융 솔루션’ 구축

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 압구정 3·5구역 재건축 정비사업의 안정적인 자금조달을 지원하기 위해 금융 안정망을 구축한다.

현대건설은 주거래은행인 하나은행을 비롯한 17개 금융기관과 압구정 3·5구역 재건축 사업 전반에 대한 금융 협력 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 협약을 통해 현대건설은 전 과정 금융지원 프로그램인 ‘H-금융 솔루션’ 체계를 구축하겠다는 구상이다.

현대건설은 재건축 단계별로 ▷사업비 ▷이주비(추가이주비 포함) ▷중도금 ▷조합원 분담금 ▷입주시 잔금 등 재건축 단계별로 최적의 금융상품을 참여 금융기관에 요청하고, 금융기관은 맞춤형 금융상품 및 지원 프로그램을 제시할 예정이다. 양측은 고객의 편의를 높일 수 있는 신규 금융 솔루션 공동 개발에도 협력한다.

압구정 재건축은 서울 정비사업 가운데에서도 최대 규모의 핵심 사업지로 금융 안정성 확보가 사업 성공의 핵심 요소로 꼽힌다. 앞서 현대건설은 압구정 2구역에서 대규모 금융 협력 체계를 구축한 바 있다. 압구정 3·5구역까지 금융 안정망을 확장해 ‘압구정 현대’를 하나의 유기적인 사업권역으로 관리하겠다는 구상이다.

현대건설 관계자는 “압구정 2구역에서 시작된 금융 협력 모델을 3구역과 5구역까지 확장해 고객이 느끼는 불확실성과 부담을 줄이고, 시공을 넘어 금융 안정까지 책임지는 현대건설만의 ‘안심 금융 체계’를 구축해 나가겠다”고 강조했다.

그러면서 “압구정은 대만민국 고급 주거의 상징이자 현대건설의 헤리티지가 집약된 공간”이라며, “압구정의 고유한 가치를 지켜내기 위해 글로벌 최고 설계사와의 협업은 물론 사업 전반에 걸쳐 고객 최우선 경영을 실현할 것”이라고 덧붙였다.