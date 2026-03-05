두산건설과 공동연구…시간당 6mm 비에도 품질 확보 특허취득도

시간당 6mm의 비가 내려도 타설 가능한 콘크리트가 개발됐다. 시간당 3㎜를 초과하는 강우 시 콘크리트 공사는 전면 금지된다.

아주산업(대표 문승만)은 두산건설과 공동연구를 통해 ‘강우 시 강도유지 및 건조수축 저감형 혼화제를 포함하는 강우 타설용 콘크리트 조성물’을 개발, 특허를 취득했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 시간당 6㎜ 강우 조건에서도 품질 저하 없이 타설이 가능한 콘크리트다. 특수 화학혼화제를 적용해 콘크리트 구성재료의 분리저항성을 높임으로써 빗물 혼입을 방지한다. 또한 최적의 유동성을 확보해 타설 시 안정적인 품질과 우수한 시공성을 동시에 확보한 게 특징이다.

공인 시험기관의 성능평가와 실제 건축물 슬라브 실물 부재 목업테스트를 통해 현장 적용성 검증을 진행했다. 시간당 최대 6mm의 강우조건에서도 콘크리트의 안정적인 강도 확보가 가능함을 확인했다고 아주 측은 전했다.

최근 국토교통부는 빗물 혼입에 따른 품질 저하 우려를 고려해 시간당 3㎜를 초과하는 강우 시 콘크리트 공사를 전면 금지하도록 했다. 3㎜ 이하의 강우 땐 책임기술자의 승인 아래 공사를 진행하도록 관련 규정을 강화했다.

그러나 실제 건설현장에서는 기상예보 오차와 책임기술자의 보수적 판단에 따라 타설이 제한되는 사례가 빈번히 발생해 공정차질과 관리상의 어려움이 뒤따르곤 했다. 이로 인해 강우 취소를 고려한 레미콘 선주문과 출하 직전 취소가 반복되면서 건설사와 레미콘사 간 혼선과 신뢰 저하라는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

아주산업 관계자는 “건설사와 레미콘사의 긴밀한 협력으로 현장 요구사항을 반영한 차세대 조성물을 구현했다. 검증된 기술력을 바탕으로 양사의 기술적 역량을 높이고 국내 건설산업 발전에 기여하겠다”고 했다.