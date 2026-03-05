공연·전시·예술교육 등 문화예술 프로그램 협력 추진...청년 예술인 성장 지원 및 주민 문화향유 확대 지역대학 연계 프로젝트, 기획공연, 축제 등 협력사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 5일 성북구청에서 한국예술종합학교와 지역 문화예술 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 지역 여건과 특색을 반영한 문화예술 진흥과 주민 문화향유 확대를 위해 협력, 예술교육과 창작활동 기반을 강화해 청년 예술인 성장을 지원하기로 했다.

협약 주요 내용은 ▲공연·전시·축제 등 문화예술 콘텐츠 기획 및 운영 ▲예술교육 및 주민참여 문화예술 프로그램 확대 ▲청년 예술인 성장 지원 및 진로 연계 ▲문화예술 기반(공간·시설·장비·인력) 상호 연계 및 활용 ▲지역 문화자원 발굴 사업 협력 ▲기타 양 기관이 필요하다고 인정하는 문화예술 협력 사항 등이다.

이날 협약식에는 성북구와 한국예술종합학교, 성북문화재단 관계자들이 참석해 협약 취지와 향후 협력 방향을 공유했다.

편장완 한국예술종합학교 총장은 “양 기관의 협약으로 지역사회 발전을 위한 굳건한 동반자적 협력 관계를 구축, 문화예술 분야의 우수한 교육과정을 통해 전문인재를 양성하여 지역과 사회에 대학이 기여할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

이승로 성북구청장은 “오늘 협약이 기관 간 협력을 넘어 주민의 일상 속에서 문화예술을 더 가깝게 만들고 지역의 가능성을 넓히는 실천의 약속이 될 것”이라며 “앞으로도 성북 곳곳에서 주민이 체감하는 변화로 이어지도록 한국예술종합학교와 협력을 이어가겠다”고 말했다.

성북구는 한국예술종합학교와 지역대학 연계 교과 개발 프로젝트, 성북청춘불패영화제, 꿈빛극장 온가족 기획공연, 성북구립도서관 지역대학 자원융합 프로젝트 등 협력사업을 추진하고 있다.

양 기관은 앞으로 세부 협의를 통해 다양한 문화예술 프로그램 운영과 청년 예술인 지원을 위한 협력을 이어갈 예정이다.