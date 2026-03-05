지역 아마추어 음악가 음원 제작 지원…4월 3일까지 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시가 3월부터 추진하는 구리시 음악창작소 지역 아마추어 음악가 음원 제작 지원사업 ‘2026 Made in Guri(메이드 인 구리)’ 참여자를 모집한다.

‘Made in Guri’ 사업은 지역 음악인들이 유명 음악 제작자(프로듀서)와의 협업과 조언을 통해 음반산업 진출 기반을 마련하고, 전문 음악인으로 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

지난해에는 4기를 맞아 작곡가 겸 프로듀서 신승익, 서기의 조언 아래 래퍼 ‘슬랙스’와 밴드 ‘쿼카’ 이렇게 2개팀이 선정되어 음원 발매와 발표회를 성공적으로 개최했다.

올해 선정된 참여자에게는 편곡, 연주 녹음, 믹싱, 마스터링 등 음원 제작 전 과정은 물론 프로필 사진 촬영, 음원 유통, 뮤직비디오 제작 등 마케팅 지원과 거리공연(버스킹)·발표회 공연 기회까지 제공된다. 음원 제작부터 홍보, 공연까지 전 과정을 아우르는 종합 지원이 이뤄질 예정이다.

백경현 구리시장은 “해마다 음원 제작 지원사업에 대한 기대가 높아지는 만큼 지역 음악가들의 역량도 함께 성장하고 있다”며, “구리시 음악창작소를 통해 실력 있고 개성 있는 음악인이 발굴되어 지역 안에서 성장하고 전국 무대에서도 이름을 알리길 기대한다”고 말했다.

신청은 4월 3일까지 구리시 음악창작소 전자우편으로 신청하면 된다. 주민등록상 주소지(또는 학교·직장)가 구리시이며, 자작곡을 보유한 시민이라면 누구나 지원할 수 있다.

자세한 사항은 구리시 음악창작소로 문의하면 된다.