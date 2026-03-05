전남대 연구팀, 딥페이크 사진 차단 기술 개발

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남대학교는 5일 인공지능융합학과 유석봉 교수 연구팀이 사용자 얼굴을 사전에 보호해 ‘딥 페이크’(face-swapping) 생성을 어렵게 만드는 ‘딥 프로텍트’(DeepProtect) 기술을 개발했다고 밝혔다.

딥페이크에 대응하는 기존 기술은 이미 만들어진 딥페이크를 찾아내는 ‘사후 탐지’ 방식이 대부분으로 유 교수 연구팀이 제안한 기술은 사진을 SNS 등에 올리기 전 미리 보호 처리를 한다.

누군가 그 사진을 이용해 얼굴을 바꾸려 해도 딥페이크 결과가 자연스럽지 않게 나오도록 만드는 ‘사전 방어’ 기술이라는 점에서 차별성을 갖는다고 연구팀은 설명했다.

얼굴 전체와 특정 부위를 동시에 방어하는 이중 전략을 적용해 여러 유사한 얼굴들의 특징을 미세하게 섞어 넣어 얼굴 전체의 정체성 정보를 흐리게 만드는 방식이다.

사용자가 눈·코·입 등 특정 얼굴 부위를 지정하면 그 방향으로 미세한 워터마크 신호를 삽입함으로써 원본 이미지는 자연스럽게 유지하면서도, 딥페이크 생성 과정에서는 해당 부위가 어색하게 표현되도록 최적화했다.

전남대 인공지능융합학과 시각지능미디어연구실 소속 백승혁 석사과정, 이은기 석사과정 학생이 이 연구의 공동 1저자로 참여했으며, 유석봉 교수와 김형일 교수가 공동으로 연구를 수행했다.

해당 연구논문은 인공지능 컴퓨터비전 분야 최고 권위 학술대회인 CVPR 2026 국제 콘퍼런스에 채택돼 올해 6월 공식 발표될 예정이다.