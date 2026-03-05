로드FC 076 2부 첫 경기 맞대결 18살 나이 차 ‘관록’ 대 ‘패기’

[헤럴드경제=조용직 기자] 18살 차이의 베테랑과 신예가 로드FC 케이지에서 맞대결을 벌인다.

로드FC는 오는 15일 서울 장충체육관에서 로드FC 076을 개최한다. 이 대회에서 ‘태권 파이터’ 홍영기(42·팀AOM)와 박현빈(24·SSMA 상승도장)이 75㎏ 계약체중으로 대결한다.

태권도 국가대표 상비군 출신의 홍영기는 1984년생, 박현빈은 2002년생으로 18살 차이가 난다. 올 1월 도무스 대회를 통해 7년 만에 복귀한 홍영기는 “격투기를 내려놨던 시간이 꽤 길었는데 너무 그리웠고다”며 “몸 상태는 한창 시합을 많이 뛰던 때보다 훨씬 더 좋아진 상태”라며 복귀 소감을 전했다.

상대인 박현빈에 대해서는 “타격에 강점이 있는 선수기 때문에 나와 대결하면 재밌고 박진감 넘치는 경기가 되겠다고 생각해서 오퍼를 수락했다”면서 “와일드하고 적극적인 경기를 하는 게 장점인 선수지만 아직까지는 육각형이 아닌 선수다. 타격도 너무 발을 붙이고 치는 연타성 공격이 있어서 움직임이 둔한 느낌을 받았다”고 평가했다.

박현빈은 최근 떠오르고 있는 파이터다. 권아솔의 파이터100 콘텐츠에서 광복절에 자신의 정장에 침을 뱉는 비매너를 보여준 일본 파이터를 참교육하는 영상이 화제가 됐다.

박현빈은 “MMA에 접목된 태권도 스타일이 위협적이어서 조심히 싸워야겠다고 생각했다. 하지만 발을 많이 쓰다 보니까 약점은 펀치, 복싱이 좀 약한 것 같다. 지난 번에 도무스 경기를 봤는데 예전 같지 않았다. 이번에 어떻게 나올지 궁금하다”고 말했다.

그는 “킥을 잘 쓰는 사람과 싸운 것에 자신감이 있다. 이번엔 기필코 1라운드 서브미션 승리를 가져가겠다”며 “(홍영기는) 넘어졌을 때 주짓수 움직임은 좋지 않다고 생각한다”며 그라운드로 승기를 가져갈 것이라고 예고했다.