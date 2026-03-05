[헤럴드경제=장연주 기자] 길거리에서 일면식 없는 20대 여성을 뒤따라가 흉기로 위협하고 성폭행한 50대 남성이 법원에서 중형을 선고받았다. 더욱이 이 남성은 피해자가 범행을 신고하지 못하게 하기 위해 이름과 주소 등을 말하게 하고 이를 영상으로 촬영까지 한 것으로 드러났다.

5일 법조계에 따르면, 전날 의정부지법 남양주지원 제1형사부(부장 김국식)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 혐의로 기소된 50대 남성 A씨에게 징역 13년을 선고했다.

이와 함께 신상정보 공개·고지 10년, 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 10년, 위치추적 전자장치 부착 10년도 명령했다.

A씨는 지난해 2월17일 오후 11시30분쯤 경기 남양주시 한 거리에서 일면식 없는 20대 여성 B씨를 성폭행한 혐의 등으로 기소됐다.

당시 A씨는 도로에 차량을 주차한 뒤 범행 대상을 물색하다 홀로 걷던 B씨를 발견하고 약 200m를 쫓아간 것으로 파악됐다.

이후 담요로 B씨 입을 막고 아파트 담벼락과 주차된 화물차 사이 공간으로 끌고 가 흉기를 들이밀며 위협해 저항하지 못하게 한 뒤 성폭행한 것으로 알려졌다.

특히 B씨가 신고하지 못하게 할 목적으로 이름과 사는 곳, 나이 등을 말하게 하면서 동영상도 촬영했다.

조사결과, A씨는 지난 2009년에도 특수강도강간 등 혐의로 징역 12년을 선고받은 전력이 있는 것으로 나타났다. 당시에도 피해자를 흉기로 협박해 추행하고 사진을 찍은 것으로 전해졌다.

A씨 측은 재판에서 B씨 진술 중 사실과 다른 부분이 있다고 항변하며 일부 혐의를 부인했지만, 재판부는 이를 인정하지 않았다.

법원은 “피해자는 심각한 트라우마를 입어 현재 잠을 자지 못하고 가족 도움없이는 외출도 못하고 있다”며 “그런데도 피고인은 피해 회복을 위한 별다른 노력도 없다”고 양형 이유를 밝혔다.