누적 400억원 돌파…협력사 경쟁력 강화 등에 활용

[헤럴드경제=한영대 기자] 효성이 협력사·지역사회와 상생을 위해 역대 최대 규모의 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금 160억원을 출연한다.

효성은 4일 서울 마포 본사에서 대·중소기업·농어업협력재단과 ‘대·중소기업 및 농어업 분야 상생협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 협약식에는 황윤언 ㈜효성 대표이사와 변태섭 대·중소기업·농어업협력재단 사무총장이 참석했다.

효성은 이번 협약을 통해 협력사 경쟁력과 안전·ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화를 핵심 과제로 설정, 3개년 중장기 계획에 따라 상생 활동을 체계적으로 추진할 방침이다. 그 일환으로 상생협력기금 160억원을 출연할 계획이다. 이번 출연으로 효성의 상생협력기금 누적 규모는 400억원을 넘어섰다.

효성은 상생협력기금을 활용해 협력사의 생산성 향상을 위한 설비 지원과 안전관리자 선임, 안전용품 지원 등에 나설 계획이다. ESG 차원에서 비협력사 지원도 확대해 멸종위기 곤충 복원 등 프로그램을 운영한다. 농어촌 분야에서는 지역 특산품 소비, 시민 참여 축제 지원 등 지역경제 활성화 활동을 추진한다. 이와 함께 친환경 기술을 적용한 제품을 농어촌 지역에 지원하는 사업도 병행한다.

황윤언 ㈜효성 대표이사는 “효성은 중소기업과 지역사회가 함께 성장하는 상생 체계를 구축해왔다”며 “앞으로도 동반 성장 활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.