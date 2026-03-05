[헤럴드경제=이원율 기자]미국·이스라엘 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고 지도자가 사망한 후 사회관계망서비스(SNS)에는 몇몇 이란인들이 ‘트럼프 댄스’를 추는 영상을 올리며 환호했다고 미국 뉴욕포스트가 전했다. 매체가 소개한 영상 중 화제가 된 인물이 있었는데, 최근 한 누리꾼이 “제가 그 춤을 추던 여성”이라며 “현재 미국에서 공학 박사 과정을 밟고 있는 중”이라고 했다.

2일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등은 몇몇 이란인들이 “하메네이를 제거해 준 도널드 트럼프 대통령에게 감사를 표하며 ‘트럼프 댄스’를 추고 있다”고 전했다.

이들은 빌리지 피플의 ‘YMCA’에 맞춰 트럼프 대통령의 트레이드 마크인 춤 동작을 따라하는 식이었다. 양팔을 위아래로 흔드는 동작으로, 이는 트럼프 대통령이 대선 후보였던 시절 집회에서 선보인 춤이다.

이런 가운데, 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서는 한 누리꾼이 “제가 그 춤을 추던 여성”이라고 주장하며 “저는 몇 년 전 이란을 떠나 현재 미국에서 공학 박사 과정을 밟고 있다. 저는 이곳에서 누리는 자유에 더할 나위 없이 감사하다”고 했다. 그러면서 “수많은 이란인들이 그토록 간절히 바란 꿈이 이뤄졌다”며 “사랑과 지지를 보내주신 미국 국민 여러분께 감사드린다”고 했다.

그런가 하면, 이란 출신 활동가 사나 에브라히미도 하메네이 사망 당일인 지난달 28일 자신의 엑스 계정에 한 남성과 춤을 추는 영상을 올렸다. 그는 “나는 이란 사람이고 오늘은 제 인생 최고의 날”이라며 “독재자이자 살인자인 하메네이가 죽었다”고 밝히기도 했다.

트럼프 대통령은 이란의 차기 리더십과 관련, “지도자가 되고 싶어하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”며 최근 백악관에서 열린 에너지 이슈 관련 좌담회에서 밝혔다.

하메네이는 이스라엘과 미국의 테헤란 폭격으로 숨졌다. 이란 당국은 40일간의 애도 기간을 선포했다. 이란의 차기 최고 지도자로 유력하게 거론되는 모즈타바 하메네이(숨진 하메네이의 차남)는 미국과 이스라엘의 폭격에서 살아남은 것으로 전해졌다.