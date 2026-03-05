[헤럴드경제=이원율 기자]걸그룹 2NE1 박봄이 같은 멤버 산다라박이 마약을 투약했었다는 취지의 주장을 한 가운데, 산다라박은 사실이 아니라고 분명히 선을 그었다.

산다라박은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 계정에 “마약을 한 적 없습니다”라며 “그녀가 건강하길 바랍니다”라는 스토리를 올렸다.

앞서 박봄은 지난 3일 자신의 SNS에 ‘국민 여러분들에게’로 시작하는 자필 편지를 올렸다.

박봄은 논란을 샀던 약물 애더럴에 대해 “그거 마약 아니다”라며 자신의 주의력결핍증을 치료하기 위한 것이라고 해명했다. 박봄은 앞서 2010년 국내 규제약물인 애더럴을 세관 신고 없이 미국으로부터 국내배송한 혐의로 입건유예 처분을 받았다. 애더럴은 주의력 결핍 과잉행동 장애(ADHD) 치료 등에 쓰이는 향정신성 의약품이다. 당시 검찰은 치료 목적임을 확인한 후 입건유예 조치를 했다. 2019년 박봄이 솔로 활동을 앞둔 시점에서 소속사 또한 “박봄은 명백히 마약을 하지 않았다”고 재차 강조하기도 했다.

박봄은 자신이 올린 글 말미에 “박산다라(산다라박)가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해 박봄을 마약쟁이로 만들었다”는 주장을 했다.

박봄은 해당 글을 올리고 몇 시간 뒤 글을 내렸다. 산다라박의 SNS에는 입장 표명과 해명을 요구하는 댓글이 달렸었다.

이런 가운데, 산다라박이 ‘강력 부인’에 나선 것으로 여겨진다.

박봄은 2024년 데뷔 15주년을 맞아 2NE1 멤버들과 재결합해 아시아 투어를 진행했다.

2009년 데뷔해 당당한 자신감, 화려한 퍼포먼스, 빼어난 라이브 실력 등을 앞세워 2세대 간판 걸그룹으로 활약한 2NE1은 ‘파이어’, ‘아이 돈트 케어’, ‘어글리’ 등 히트곡을 연달아 냈다. 네 멤버의 패션과 발언도 매순간 화제였다.

2NE1은 2016년 해체를 발표했다. 이듬해 1월 마지막 노래 ‘굿바이’를 공개했다. 박봄은 지난해 8월부터 건강상 이유로 활동을 중단한 상태로 알려져 있다.