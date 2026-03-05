[헤럴드경제=문이림 기자] 5일 코스피·코스닥가 급등하며 프로그램매수호가 일시 효력 정지(사이드카)가 발동됐다.
이날 오전 9시 11분 현재 코스피는 전장 대비 10.51% 오른 5629.16를 나타내고 있다.
지수는 157.38포인트(3.09%) 오른 5250.92에 장을 시작해 상승폭을 빠르게 키웠다.
같은 시각 코스닥은 전장 대비 8.36% 오른 1060.20이다.
입력 2026-03-05 09:10:56 수정 2026-03-05 09:15:13
