블루보틀, 네슬레서 루이싱 커피로 팔려 인수가 5800억원 미만

[헤럴드경제=도현정 기자]스타벅스를 제치고 중국 최대의 커피 기업이 된 루이싱 커피가 블루보틀 커피의 전 세계 매장을 인수했다.

지난 4일(현지시간) 중국 현지 매체에 따르면 루이싱 커피의 투자사이자 운영사인 센추리엄 캐피털은 네슬레로부터 블루보틀 커피 매장을 인수하는 계약을 체결했다. 인수가는 4억달러(약 5800억원)에 못 미치는 수준으로 알려졌다.

루이싱 커피는 블루보틀 커피 인수 입찰에서 운영권을 따냈고, 블루보틀의 최대주주인 네슬레와 계약서에 서명했다. 네슬레는 지난 2017년 블루보틀 지분 68%를 4억2500만달러(약 6200억원)에 인수했으나, 매장 운영권은 루이싱 커피에 넘기기로 했다. 네슬레는 향후 블루보틀의 커피 머신과 캡슐 사업만 유지할 방침이다.

계면신문 등 현지 매체들은 이번 인수에 대해 “커피 시장에서 상징적 의미”라면서 “한쪽은 스페셜티 커피 분야의 세계적 브랜드이고, 다른 한쪽은 탄탄한 공급망 시스템과 규모를 바탕으로 두각을 나타낸 중국 브랜드”라고 의미를 부여했다.

이어 “블루보틀의 중국 및 세계 시장에서의 운명을 결정짓는 중요한 전환점”이라며 블루보틀은 2022년 중국 본토에 진출했으나 성장 속도가 더뎠었다고 지적했다.

2017년 설립된 루이싱커피는 2020년 회계 부정 스캔들로 미국 나스닥 증시에서 상장 폐지된 바 있다. 그러나 중국 본토를 중심으로 빠르게 매장을 늘리며 2023년 스타벅스를 제치고 중국 최대 커피 기업으로 자리매김 했다.

지난해 4분기 매출은 128억위안(약 2조7000억원)으로 전년 대비 33% 늘었다. 매장 수는 3만1048개(중국 3만888개, 해외 160개)로 지난해 4분기보다 39% 증가했다.