[헤럴드경제=고승희 기자] K-드라마가 뜨자, 드라마 OST를 부른 배우들의 노래와 권리도 주목받고 있다. 이젠 배우들도 엄연히 저작권자다. 음악 실연자의 외연이

4일 한국음악실연자연합회(이하 음실련)는 4일 변우석, 정해인, 신현준이 음악 실연자 단체인 한국음악실연자연합회에 가입했다고 밝혔다.

음실련은 “드라마와 영화 오리지널사운드트랙(OST)이 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 등으로 국경 없이 소비되면서 작품 속 노래를 직접 소화한 배우의 역할과 권리도 함께 주목받게 됐다”며 “단순한 연출 요소로 여겨지던 ‘배우의 노래’가 하나의 독립적인 음악 콘텐츠로 기능하면서 배우들도 스스로를 연기자이자 동시에 음악 실연자로 인식하게 됐다”고 설명했다.

신현준은 지난해 동료 배우 정준호와 노래 ‘너를 품에 안으면 2025’를 발표했다. 지난 2024년 최고의 화제작으로 꼽힌 드라마 ‘선재 업고 튀어’에서 톱스타 역할을 맡은 변우석은 직접 OST를 불렀다.

이들 외에도 추영우, 이선빈, 정해인, 김민석, 신시아 등 배우 다수가 드라마와 영화 속 노래를 부른 것을 계기로 음실련에 가입했다.

김승민 음실련 전무이사는 “K-드라마와 영화의 글로벌 흥행이 OST의 가치와 영향력을 함께 키우고 있다”며 “이제 배우의 노래 역시 단순한 부가 요소가 아니라 하나의 콘텐츠이자 보호받아야 할 권리의 영역이며, 음실련의 회원 스펙트럼 확장은 이러한 산업 환경 변화를 단적으로 보여주는 사례로 꼽힌다”고 밝혔다.

음실련에 가입한 배우들은 본인이 참여한 OST, 삽입곡, 테마곡 등에 대해 저작인접권 사용료와 방송보상금을 개별적으로 관리하지 않아도 정기적으로 수령할 수 있다.

뿐만 아니라, 음실련 가입 이전에 발생한 과거 사용분에 대해서도 사업자 협의를 통해 소급 지급을 진행 중인 만큼 뒤늦게 가입한 배우들은 지난 작품의 OST에 대해서도 저작인접권 사용료를 받을 수 있다.