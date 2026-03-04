청년센터·청년다락방 중심 지역 청년 성장 기반 강화해 나갈 계획

[헤럴드경제=박준환 기자]의정부시는 고용노동부 주관 ‘2026년 청년성장프로젝트’ 공모사업에 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.

‘청년성장프로젝트’는 청년의 취업 역량 강화와 안정적인 사회 진입을 지원하는 사업이다. 시는 이번 사업을 통해 지역 청년의 취업 역량과 성장 기반을 강화해 나갈 계획이다.

특히 이번 사업은 의정부시 청년 거점공간인 청년센터(둔야로 9)와 청년다락방(호국로 1314)을 중심으로 운영된다. 청년들이 쉽게 접근할 수 있는 공간에서 관련 프로그램을 통합 제공함으로써 정책 체감도를 높일 방침이다.

주요 내용으로 ▷취업역량 교육 ▷정서 안정 ▷일상 회복 ▷청년고용정책 연계 ▷지역기업 연계 등 단계별‧맞춤형 프로그램을 운영한다.

김영리 청년정책과장은 “청년성장프로젝트를 통해 청년이 지역 안에서 배우고 도전할 수 있는 환경을 조성해 지역과 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 말했다.

시는 향후 세부 사업계획을 확정한 뒤 참여자를 모집할 예정이며, 참여 관련 문의는 청년정책과 청년일자리팀으로 하면 된다.