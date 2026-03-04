‘AW2026’서 양산형 첫선 자율주행 시연에 체험 줄 직접 사용해보니 “로봇청소기처럼 길 찾는다” 공장·창고 간 물류 운송 활용 기대

[헤럴드경제=정경수 기자] 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’ 전시장 한쪽, 현대자동차 로보틱스랩 부스 앞에는 관람객들의 긴 줄이 이어졌다. 국내에서 처음 공개된 이동형 로봇 플랫폼 ‘모베드’를 직접 보기 위한 관람객들이 몰리면서다.

현장에서는 자율주행 기능을 탑재한 ‘모베드 프로’ 시연이 진행됐다. 기자도 직접 시연에 참여해봤다. 7인치 터치스크린 기반 인터페이스를 통해 목적지를 지정하자 모베드는 주변 환경을 인식하며 스스로 움직이기 시작했다. 별도의 전문 지식 없이도 몇 번의 터치만으로 주행을 설정할 수 있어 조작 방식은 비교적 직관적이다.

주행 방식은 개인적으로 로봇청소기를 떠올리게 했다. 공간 지도를 기반으로 경로를 파악하고 장애물을 피해 이동하는 방식이다. 다만 기능 범위는 훨씬 넓다.

특히, 눈에 띄는 점은 실내와 실외를 넘나들 수 있다는 점이다. 기존 공장용 자율이동로봇(AMR)이 대부분 실내 환경에 최적화돼 있는 것과 달리, 모베드는 울퉁불퉁한 지면이나 경사로 등 다양한 환경에서도 이동할 수 있도록 설계됐다. 4개 바퀴를 독립적으로 제어하는 ‘편심 메커니즘’을 적용해 최대 ±10도 경사로와 20㎝ 높이 장애물을 넘으면서도 차체를 수평에 가깝게 유지한다.

이 때문에 물류 현장에서 활용 가능성에 대한 관심도 높다는 게 현대차 측의 설명이다. 현장에서 만난 김영훈 현대차 로보틱스랩 책임연구원은 “모베드는 실내외를 모두 이동할 수 있다는 점이 가장 큰 특징”이라며 “공장과 창고, 건물 사이를 오가며 물류를 운송하는 용도로 활용할 수 있어 물류 분야 고객사들의 관심이 특히 높은 편”이라고 말했다.

모베드는 특정 작업을 수행하는 단일 로봇이 아니라 ‘이동 플랫폼’ 개념의 장비다. 상단에 적재함을 올리면 물류·배송 로봇으로 활용할 수 있고, 카메라나 디스플레이를 장착하면 촬영 장비나 이동형 광고판으로도 활용 가능하다. 로봇 팔을 결합해 작업 자동화에 활용하는 등 다양한 산업 분야로 확장할 수 있다는 점도 특징이다.

현대차 로보틱스랩은 올해 상반기 중 모베드의 고객 인도를 목표로 하고 있다.

전시장에서는 모베드가 충전 스테이션에서 분리된 뒤 바퀴 각도를 바꾸며 자연스럽게 이동을 시작하는 장면이 반복 시연됐다. 관람객들은 로봇 주변을 둘러싸고 영상 촬영을 하거나 실제 움직임을 가까이에서 확인하며 높은 관심을 보였다.

한편, 이날 현대차·기아는 AW2026 현장에서 ‘모베드 얼라이언스’ 출범을 공식 발표하고 모베드의 국내 판매를 본격 시작했다. 모베드 얼라이언스는 현대차·기아 로보틱스랩을 중심으로 국내 부품사와 로봇 솔루션 기업, 유관 기관이 참여하는 협력 생태계다.

현대트랜시스, SL 등 부품사와 LS티라유텍, 가온로보틱스 등 로봇 솔루션 기업이 참여해 물류 배송, 순찰용 드론 스테이션, 광고 사이니지 등 산업 맞춤형 ‘탑 모듈’ 개발을 추진한다.

현대차·기아는 단순 로봇 하드웨어 판매를 넘어 고객 환경에 맞춘 완성형 로봇 솔루션을 공급하는 상용화 전략을 추진한다는 방침이다.

현동진 현대차·기아 로보틱스랩장은 “모베드를 중심으로 핵심 파트너들과 협력해 국내 로봇 산업 경쟁력을 높이고 피지컬 AI 생태계 확장에 앞장서겠다”고 말했다.