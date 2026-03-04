하남시, 3월 월례회의에서 감사장 수여

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시가 4일 별관 대강당에서 공직자와 시민이 참석한 가운데 ‘2026년 3월 월례회의’를 개최했다.

이번 회의는 시정 주요 현안의 성과를 공유하고, 시정 발전에 기여한 시민과 직원에게 표창을 수여하기 위해 마련됐다.

특히 최근 막을 내린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 대한민국 쇼트트랙 여자 3000m 계주 금메달을 획득한 하남시민 심석희 선수에 대한 감사장 수여식이 진행돼 큰 박수를 받았다.

이에 심 선수는 “열렬히 맞이해 주신 하남시민 여러분께 감사를 드린다”며 “앞으로도 하남시민으로서 더욱 노력하겠다”고 소회를 밝혔다.

심석희 선수는 이번 금메달로 ▷2014 소치 동계올림픽 ▷2018 평창 동계올림픽에 이어 올림픽 여자 3000m 계주 종목에서만 세번째 금메달을 획득하는 대기록을 세웠다.

이현재 하남시장은 “소치와 평창, 그리고 밀라노 대회까지 이어진 끈기와 열정은 33만 하남시민에게 큰 감동과 자부심을 안겼다”며 “하남시의 위상을 높여준 데 대해 진심으로 감사드린다”고 말했다.

이와 함께 최근 사회적 문제로 대두되고 있는 특이민원에 대응하기 위한 법률교육도 진행됐다.

법무법인(유) 로고스의 이종관 변호사를 초빙해 실시한 ‘특이민원 대응 법률교육’에서는 현장에서 적용 가능한 실무 중심의 대응 방안이 공유됐다.

이현재 시장은 “정당하게 일하는 직원들이 부당한 대우를 받지 않도록 시 차원의 보호를 강화하겠다”며 “일한 만큼 존중받고, 안전하게 업무에 집중할 수 있는 건강한 조직 문화를 조성하겠다”고 강조했다.