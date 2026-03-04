[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 1인 가구를 대상으로 안전한 주거환경을 조성하기 위해 1인 가구 안심물품 지원 사업을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 최근 1인 가구 증가로 주거지 안전에 대한 우려가 커짐에 따라 1인 가구 범죄 예방과 생활안전 강화를 위해 마련된 것으로, 총 50가구를 선정해 안심물품을 지원한다. 지원 물품은 일상생활에서 활용도가 높은 현관이중잠금장치, 호신용 경보기, 화재패치, 응급키트, 미니소화기, 손전등 등 6종이다.

신청 기간은 이날부터 5월 29일까지이며, 지원대상은 ▷주민등록상 기장군에 주소를 둔 1인 가구 또는 법정 한부모가정 ▷전세환산가액 2억원 이하의 임차인 또는 개별공시지가 2억원 이하의 자가 거주자이다. 다만 2025년 기장군 1인 가구 안심물품 지원 사업 수혜자는 제외된다.

신청을 희망하는 군민은 기장군 홈페이지 ‘알림사항’에서 신청서를 내려받아 작성한 후 이메일을 보내거나, 기장군청 가족복지과를 방문해 서류를 제출하면 된다. 자세한 사항은 기장군 홈페이지 안내문을 통해 확인 가능하다.