해운노조 “생필품 지원·선원 교대 지원” 건의 3일부터 ‘선원 비상 상담 소통 창구’ 운영 중

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 호르무즈 인근 해역에서 근무 중인 우리 선원의 안전 상황을 매일 점검하면서 중동 상황이 장기화될 경우 추가 안전 대책을 마련하기로 했다.

해수부는 4일 중동 해역 상황과 관련한 선원 안전 대책을 논의하기 위해 전국해운노동조합협의회와 전국해상선원노동조합연맹 등 선원노조와 간담회를 개최하고 이같이 밝혔다.

이번 간담회는 중동 해역에 취항하는 선원노동조합들로 구성된 전국해운노동조합협의회의 요청에 따라 마련됐다.

간담회에서 노조 측은 호르무즈 해협 인근 해역에서 근무 중인 선원들의 안전을 위해 생필품 지원과 선원 교대 지원을 강화하고, 상황이 악화될 경우 현지 선원의 안전 확보 방안을 사전에 마련해 줄 것을 정부에 건의했다. 현지 선원들의 불안감을 줄이기 위해 정부가 관련 정보를 보다 적극적으로 공유할 필요가 있다고 요청했다.

이에 대해 해수부는 현재 호르무즈 인근 해역(페르시아만·오만만 포함)에 체류 중인 선박과 선원 명단을 확보해 선박과 선사에 대해 안전 상황, 생필품 보유 현황, 선원 교대 상황 등을 매일 점검하고 있다고 설명했다. 중동 상황이 장기화될 경우 선원 안전 확보를 위한 추가 대책도 마련할 계획이라고 밝혔다.

해수부는 지난 3일 오후 4시부터 선원들의 고충과 불편 사항을 직접 접수하는 ‘선원 비상 상담 소통 창구’를 운영하고 있다고 소개했다. 현장에서 선사의 일방적인 하선 요구 거부 등 문제가 발생할 경우 노조가 즉시 해수부에 공유해 줄 것도 요청했다.

해수부는 중동 정세 장기화 가능성에도 대비할 방침이다. 또 선원 안전 문제를 종합적으로 논의하기 위해 다음 주 초 김성범 장관 직무대행 주재로 노·사·정 간담회를 추가로 개최할 계획이다.

김혜정 해수부 해운물류국장은 “앞으로도 노사와 긴밀히 소통하면서 중동 상황 속에서 국적 선사와 선원의 안전 관리에 만전을 기하겠다”며 “노조 역시 우리 선원과 선박의 안전 확보를 위해 최선을 다해 달라”고 말했다.