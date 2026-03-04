세나테크놀로지가 싱글 이어 타입의 메시 인터콤 헤드셋 ‘익스팬드 모노(EXPAND Mono)’를 공식 출시했다. 이 제품은 주변 환경 소리를 인지하면서도 팀원 간 안정적인 그룹 통신을 지원하는 상황 인식형 커뮤니케이션 기기다.

익스팬드 모노는 한쪽 귀에 착용하는 싱글 이어 방식을 적용해 현장의 소리를 그대로 들을 수 있도록 설계됐다. 동시에 오픈 메시(Open Mesh) 기능을 통해 다수 인원이 참여하는 네트워크형 통신을 지원하며, 최대 24명이 참여하는 그룹 메시(Group Mesh) 모드도 제공한다.

핵심 기술은 세나가 자체 개발한 ‘메시 인터콤 3.0(Mesh Intercom 3.0)’이다. 기지국이나 스마트폰 네트워크 없이 기기 간 직접 연결하는 구조로, 최대 약 400미터 거리에서 통신이 가능하다. 산악 지형이나 복잡한 산업 현장 등 통신 인프라 접근이 제한적인 환경에서도 활용할 수 있다.

블루투스 5.2를 지원해 스마트폰과 PC 등 외부 기기와의 연동성을 높였으며, 버튼 조작을 통해 그룹 메시와 오픈 메시 모드를 전환할 수 있다. 오픈 메시 모드는 채널 기반으로 다수 인원이 참여할 수 있도록 설계됐다.

제품 무게는 약 100g으로, 부드러운 패딩과 슬림한 디자인을 적용해 장시간 착용 부담을 줄였다. 스피커 상단의 암(Arm) 구조는 활동 중에도 기기를 안정적으로 고정하도록 돕는다. 안전모나 안경 착용 시 간섭을 최소화하는 구조도 반영됐다.

소음 환경 대응을 위해 ‘어드밴스드 노이즈 컨트롤(Advanced Noise Control™)’ 기술과 조절형 붐 마이크를 탑재했다. 주변 소음을 억제하고 사용자의 음성을 상대방에게 전달하도록 설계됐다.

배터리는 완전 충전 시 최대 10시간 연속 대화가 가능하다. 고속 충전 기능을 지원해 20분 충전으로 최대 2시간 사용이 가능하다. 전용 ‘세나 아웃도어 앱’을 통해 무선 펌웨어 업데이트와 채널 관리 기능도 제공하며, 제품 보증 기간은 2년이다.

세나테크놀로지 측은 산업 현장과 레저 활동 등 다양한 환경에서 활용할 수 있는 팀 커뮤니케이션 장비로 제품을 선보인다고 밝혔다.