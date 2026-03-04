한국도로공사 통계 분석 결과

[헤럴드경제=홍승희 기자] #. 지난 2025년 3월 서해안선 서평택분기점 부근에서 사고차량이 주행 중 과속으로 갓길 가드레일과 CCTV 지주를 충격, 차량이 법면으로 낙하 후 화재 발생으로 4명이 사망했다.

#. 2024년 3월에는 영동선 문막나들목 부근에서 사고차량이 1차로 주행 중 과속운전으로 차체 중심을 잃고 갓길 가드레일 충격 후 좌전도돼 1명이 사망했다.

한국도로공사는 최근 3년간(2023~2025년) 3월에 발생한 고속도로 교통사고 통계를 분석한 결과, 3월에는 승용차 원인 사망사고가 상반기 중 가장 많았으며 이 중 승용차 과속 사망사고가 연중 가장 많은 것으로 나타났다고 4일 밝혔다.

최근 3년간 3월 교통사고 사망자는 43명(3년 합계)으로 2월 교통사고 사망자(45명)와 비슷한 수준이나, 승용차 원인 사고 사망자는 월 전체 사고의 53%(23/43명)를 차지해 2월(36%, 16/45명)보다 크게 증가했다.

특히 3월 승용차 사망사고의 원인은 절반 이상(52%, 12/23명)이 과속운전으로 집계됐다. 시간대별로는 00-03시 6명(50%, 6/12명), 21-24시 3명(25%, 3/12명)으로, 봄철 기온이 오르고 주행여건이 좋아졌다고 판단해 야간시간대 운전자들의 경계심이 느슨해지며 과속운전 사례가 급증한 것으로 나타났다.

3월에는 과속운전 외에도 졸음운전과 2차사고에 각별한 주의가 필요하다. 큰 일교차 및 춘곤증으로 졸음운전이 증가하며, 돌발상황에 대응하지 못해 2차사고로 이어질 가능성이 크다.

실제로 최근 3년간 3월에 발생한 졸음운전 사고 사망자는 10명, 2차사고 사망자는 9명으로 상반기 중 가장 많은 수준이다.

한국도로공사 관계자는 “3월은 교통량과 작업차단이 증가하고 졸음운전으로 승용차 교통사고 위험이 높아지는 시기”라며 “운전자는 감속운전과 안전거리 확보는 물론 휴게소 및 졸음쉼터에서 충분한 휴식을 취하는 등 안전운전 기본 수칙을 지키는 것이 중요하다”고 강조했다.

한편 한국도로공사는 고속도로 교통사고 예방과 안전운전 문화 확산을 위해 교통안전 관리를 강화하고 있다. 과속운전 등 주요 사고 요인에 대한 경각심을 높이기 위해 고속도로에 설치된 도로전광표지(VMS), 현수막 등 다양한 매체를 활용해 집중 홍보 중이며 이동식 과속단속 함체 재배치, 시선유도시설 일제 정비 등 안전대책을 시행하고 있다.