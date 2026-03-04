[헤럴드경제=최원혁 기자] 주유소에서 저금통을 깨 동전으로 주유비를 내려던 남성이 쫓겨났다는 사연이 전해졌다.

3일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 60대 남성 A씨는 최근 주유소에 들렀다가 황당한 일을 겪었다고 밝혔다.

A씨는 “차에 기름을 넣으려 주유소에 갔는데 마침 체크카드에 돈이 없더라. 제가 신용카드를 따로 안 써서 매번 카드 통장에 돈을 넣어서 쓴다. 그런데 주말이라 은행도 안 열어서 어쩔 수 없이 차에 놔뒀던 저금통을 깼다”고 했다.

이어 “세어 보니 6만원 정도가 나왔고 그중에서도 500원짜리만 골라서 4만원만 주유하기로 했다”며 “직원에게 4만원 주유를 부탁하고 계산을 하러 사무실에 들어갔다”고 말했다.

사무실에 들어간 A씨는 “기름값 계산을 하려고 한다. 이게 4만원이다”고 말하자 사장은 “지금 뭐 하시는 거냐. 동전으로 계산이요?”라고 물었다.

A씨는 “80개 정도 되는데 금방 센다. 세어드리겠다”고 했지만 사장은 “안 된다. 나가달라”고 했다. 이어 A씨는 “기름을 넣고 있다”고 말하자 “지금 영업방해 하는 거냐. 경찰에 신고한다”며 내쫓았다.

당시 상황에 대해 A씨는 “동전을 제대로 세고 있는데 제 등을 떠밀면서 밖으로 내쫓더니 진짜로 경찰을 부르더라. 사장은 ‘동전으로 계산한다고 미리 말을 해야 했다. 요즘 누가 동전으로 계산하냐’며 계속 화를 냈다”고 했다.

A씨는 “결국 경찰이 온 뒤 100원으로도 계산할 수 있다는 말을 듣고 나서야 풀려나긴 했지만 기분이 좋지도 않고 수치스러운 마음만 든다”며 “동전은 돈도 아니냐. 500원짜리로 계산하는 게 그렇게나 잘못이냐”고 물었다.

이에 박상희 심리학 교수는 “사실 동전을 처리하고 싶을 때가 있다. ‘죄송한데 동전 좀 내도 될까요?’ 그러면 사장님들이 다 받아주신다. 주유소는 500원짜리인데 왜 안 받아주는지 이해가 잘 안된다”고 말했다.

박지훈 변호사 역시 “100원짜리도 아니고 500원짜리면 그걸 나쁘게 볼 이유도 없고 똑같은 돈이다. 1000원짜리이면 어떻고 1만원짜리면 어떻냐. 뭐라 할 수는 없는 상황이다”고 했다.