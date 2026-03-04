14일부터 3개 관람구간(총 3.6km) 무료 개방

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 정부청사관리본부는 정부세종청사 옥상정원을 14일부터 개방·운영한다고 4일 밝혔다.

세계에서 가장 긴 옥상정원으로 기네스북에 오른 정부세종청사 옥상정원은 15개의 청사 건물을 공중 보행로로 연결한 대규모 녹지공간이다.

다양한 수목과 초화류, 수경시설 등이 어우러져 있고, 구간별로 특색 있는 정원과 휴식 공간이 조성돼 있어 계절 변화에 따른 경관을 즐길 수 있다.

관람은 하루 총 3회 운영하며, 숲 해설사와 문화관광 해설사가 동행해 정원의 의미와 아름다운 풍경을 자세히 설명해 준다.

1구간(오전 10시~11시 30분)은 약용식물원과 수목정원 등을 중심으로 둘러볼 수 있고, 태극기 전망대에 오르면 호수공원과 중앙공원 등 세종시 주요 전경을 한눈에 내려다볼 수 있다.

2구간(오후 1시 30분~3시)은 세종시 주요 경관을 감상할 수 있는 가장 긴 구간이다. 방축천을 가로지르는 공중 다리에서 시내 풍경을 즐길 수 있고, 알록달록한 삼색버드 나무길과 안개분무가 설치된 안개정원, 다양한 암석들과 수목이 어우러진 암석원 등이 조성돼 있다.

3구간(오후 3시 30분~5시)은 계단형 분수(캐스케이드)와 조형 정원이 어우러진 공간으로 다양한 조경 요소를 감상할 수 있다. 13개의 석재 조각상이 있는 정원과 현무암에 이끼와 와송, 바위솔 등을 부착해 꾸민 석부작 정원을 관람할 수 있다. 특히, 세종시와 협업해 지난해 축제 기간에 야간 개방을 한 장소이기도 하다.

관람을 원하는 이는 네이버 예약(회당 50명)을 하거나 당일 현장에서 접수하면 된다.

다만, 세종청사는 국가 보안 시설이므로 신분증을 반드시 챙겨야 한다. 외국인은 여권, 청소년은 학생증이 필요하며, 신분증이 없는 어린이는 보호자와 함께 입장이 가능하다.

정부세종청사관리본부는 관람객의 안전을 위해 관람 동선을 지정해 운영하고, 옥상정원 내 식물 보호를 위해 음식물 반입은 제한된다.

김기영 행안부 정부청사관리본부장은 “정부세종청사 옥상정원이 보다 많은 국민에게 안전하고 편안한 휴식처가 될 수 있도록 지속해서 운영 여건을 개선하고, 세종특별자치시를 대표하는 국민 친화 공간이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 정부청사관리본부 누리집 및 네이버 스마트플레이스 ‘정부세종청사 옥상정원’을 통해 확인할 수 있다.