[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 홍석천이 곧 장인어른이 된다.

3일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에는 김희은, 윤대현 셰프 부부가 운명부부로 출연한 가운데 홍석천이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 방송에서 김숙은 홍석천에게 “곧 장인어른이 된다고 들었다”고 말했고, 김구라는 “입양한 딸이 있었지?”라고 거들었다.

이에 홍석천은 “딸이 서른 살이 돼서 내년 1월에 결혼을 앞두고 있다”고 답했다.

그러자 김숙은 하객 리스트에 ‘보석함’에 출연했던 변우석, 추영우, 이준영 등이 포함되어 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 김구라는 “원래 혼주들은 리스트를 한 1000명 짜놓는다”고 거들자 홍석천도 “리스트는 해놓을 수 있지 않냐”고 항변해 웃음을 줬다.

김숙은 “추영우 씨 오냐”고 묻자 홍석천은 “일단 (청첩장) 보내긴 할 거고 올 수도 있다. 나의 보석함에 있는 보석들이니까”라고 말했다.

김숙은 재차 “변우석 씨 확실히 오냐”고 물었고 이에 홍석천은 “우석이가 너무 떠가지고 잘 모르겠다”고 말을 흐렸다.

이를 들은 김구라는 “내가 보니까 변우석하고 이준영보다 여기 있는 저랑 서장훈이 갈 확률이 더 높다”고 말하자 홍석천도 “훨씬 높다”며 거들었다.

한편 홍석천은 지난 2008년 이혼한 친누나의 자녀들을 법적으로 입양해 화제를 모았다. 조카들에게 든든한 보호자가 필요하다는 판단하에 결정된 입양이다. 현재는 서로를 아끼는 부녀 관계를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.